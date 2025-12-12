「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベント開催決定ゲストにプロデューサー鈴木裕人氏らを迎えサイン＆写真撮影会を実施
書泉は、12月11日より開催している「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベントを開催する。開催日は書泉ブックタワー（秋葉原）が12月17日、芳林堂書店高田馬場店（高田馬場）が2026年1月16日。
本イベントでは、RPG「オクトパストラベラー0」のプロデューサー鈴木裕人氏、ディレクター木寺康博氏、ピクセルアーティスト森本志津佳氏を迎え、購入グッズへのサイン入れや写真撮影などが行なわれる。さらに、参加者にはイベント限定の記念カードもプレゼントされる。
「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベント開催概要
会場：書泉ブックタワー9階イベントスペース（秋葉原）
12月17日（水）18時～（17時30分開場）
会場：芳林堂書店高田馬場店3階（高田馬場）
2026年1月16日（金）18時～
ゲスト：プロデューサー鈴木裕人氏・ディレクター木寺康博氏・ピクセルアーティスト森本志津佳氏
【イベント特典】
（1）ゲストより購入のPOP UP SHOP商品1点にサイン入れ
（2）希望者と写真撮影
（3）イベント参加者にはイベント限定の記念カードをプレゼント
【参加方法】
POPUP SHOP開催の12月11日より、書泉ブックタワー8階レジまたは芳林堂書店高田馬場店にてPOPUP SHOP商品を税込3,300円以上購入すると「参加券」がもらえる。
「参加券」を持っている人は、「イベント実施日」に「参加券」を持参することでイベントに参加できる。
※参加券は配布された店舗のイベントに対してのみ有効です
※参加券は数量限定になります
※イベント当日の購入も参加券配布対象となりますが、数量限定のため配布終了している場合もございます。予めご了承ください。
イベント対象商品
対象商品：「オクトパストラベラー0」発売記念POP UP SHOP商品
（1）缶バッジ
単品：各550円
コンプリートセット：各4,950円
（2）ミニ色紙
単品：各550円
コンプリートセット：各4,950円
（3）アクリルプレートバッジ
単品：各770円
コンプリートセット：各6,930円
（4）クリアステッカーミニ4種セット
価格：1,100円
（5）プレミアムマルチラバーマット
価格：3,850円
（6）パスケース
価格：2,200円
（7）アクリルプレート（全31種）
価格：各1,815円
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
購入特典
「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」開催概要
開催期間：12月11日(水)～2026年1月18日(日)
会場：書泉ブックタワー8階 営業時間：11時～20時
会場：芳林堂書店高田馬場店3階 営業時間：月～土 11時～21時/日・祝 11時～20時
(C) SQUARE ENIX