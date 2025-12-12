【「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベント】 書泉ブックタワー9階イベントスペース（秋葉原）：12月17日18時～（17時30分開場） 芳林堂書店高田馬場店3階（高田馬場）：2026年1月16日18時～

書泉は、12月11日より開催している「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベントを開催する。開催日は書泉ブックタワー（秋葉原）が12月17日、芳林堂書店高田馬場店（高田馬場）が2026年1月16日。

本イベントでは、RPG「オクトパストラベラー0」のプロデューサー鈴木裕人氏、ディレクター木寺康博氏、ピクセルアーティスト森本志津佳氏を迎え、購入グッズへのサイン入れや写真撮影などが行なわれる。さらに、参加者にはイベント限定の記念カードもプレゼントされる。

「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベント開催概要

会場：書泉ブックタワー9階イベントスペース（秋葉原）

12月17日（水）18時～（17時30分開場）

会場：芳林堂書店高田馬場店3階（高田馬場）

2026年1月16日（金）18時～

ゲスト：プロデューサー鈴木裕人氏・ディレクター木寺康博氏・ピクセルアーティスト森本志津佳氏

【イベント特典】

（1）ゲストより購入のPOP UP SHOP商品1点にサイン入れ

（2）希望者と写真撮影

（3）イベント参加者にはイベント限定の記念カードをプレゼント

【参加方法】

POPUP SHOP開催の12月11日より、書泉ブックタワー8階レジまたは芳林堂書店高田馬場店にてPOPUP SHOP商品を税込3,300円以上購入すると「参加券」がもらえる。

「参加券」を持っている人は、「イベント実施日」に「参加券」を持参することでイベントに参加できる。

※参加券は配布された店舗のイベントに対してのみ有効です

※参加券は数量限定になります

※イベント当日の購入も参加券配布対象となりますが、数量限定のため配布終了している場合もございます。予めご了承ください。

イベント対象商品

対象商品：「オクトパストラベラー0」発売記念POP UP SHOP商品

（1）缶バッジ

単品：各550円

コンプリートセット：各4,950円

（2）ミニ色紙

単品：各550円

コンプリートセット：各4,950円

（3）アクリルプレートバッジ

単品：各770円

コンプリートセット：各6,930円

（4）クリアステッカーミニ4種セット

価格：1,100円

（5）プレミアムマルチラバーマット

価格：3,850円

（6）パスケース

価格：2,200円

（7）アクリルプレート（全31種）

価格：各1,815円

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

購入特典

「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」開催概要

開催期間：12月11日(水)～2026年1月18日(日)

会場：書泉ブックタワー8階 営業時間：11時～20時

会場：芳林堂書店高田馬場店3階 営業時間：月～土 11時～21時/日・祝 11時～20時

(C) SQUARE ENIX

