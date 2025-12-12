ＧＬＯＥが切り返し急、大型案件寄与の前期黒字確保・今期増益予想で見直し買い ＧＬＯＥが切り返し急、大型案件寄与の前期黒字確保・今期増益予想で見直し買い

ＧＬＯＥ<9565.T>が切り返し急。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算を発表。売上高は前の期比２５．８％増の２８億４３００万円、経常利益は同７９．４％増の２４００万円となった。赤字予想から一転、黒字で着地する形となった。２６年１０月期の売上高予想は前期比１７．８％増の３３億５０００万円、経常利益予想は同６６．７％増の４０００万円と増収増益予想を示しており、見直し買いを誘ったようだ。



前期は「東京ゲームショウ」をはじめ想定を上回る大型案件が収益押し上げに寄与した。エージェンシーサービスでは新規領域のＳＮＳ・コミュニティーマーケティングが増加し、売上高は計画を上振れして着地した。２６年１０月期のｅスポーツ・イベントサービスの売上高は同５．９％増の１７億９００万円、エージェンシーサービスの売上高は同２１．１％増の１４億１８００万円を計画する。



出所：MINKABU PRESS