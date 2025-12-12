メイベリン ニューヨークの4商品がハローキティとのコラボパッケージになって登場

メイベリン ニューヨークは12月20日より、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションによる商品を数量限定で順次発売します。

■限定ステッカーのプレゼントも

同コラボレーションでは、「スカイハイ」全2色、「フィットミー リキッド ファンデーションR」全2色、「SPステイ ヴィニルインク」全2色、「ハイパーシャープ ライナーR」1色が、ハローキティ仕様の限定パッケージで登場します。

さらに、対象商品を購入した人を対象に、「ハローキティ 限定ステッカー」をプレゼントするキャンペーンを実施。なくなり次第、終了となります。

■商品概要

商品名／カラー：メイベリン スカイハイ／KT01、KT02

価格：1,694円

商品名／カラー：メイベリン フィットミー リキッド ファンデーションR／KT120、KT112

価格：1,991円

商品名／カラー：メイベリン SPステイ ヴィニルインク／KT66、KT130

価格：1,991円

商品名／カラー：メイベリン ハイパーシャープ ライナーR／KTBK-1

価格：1,419円

対象店舗：全国のドラッグストア、バラエティストア、オンラインショッピングサイト

（C）’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661161

（フォルサ）