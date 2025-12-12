ライフスタイルブランド【ÉCRU】ホリデーシーズンにぴったりな新作吸水ショーツが登場！

ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」は12月4日より、ホリデーシーズンにおすすめの新作吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を予約販売しています。

■ÉCRUが贈る、“魅せる吸水ショーツ”

忙しい日々の中でも、自分をいたわる時間を大切にしたい--

これまで、機能性とデザイン性を兼ね備えた吸水ショーツを展開してきた同ブランド。今回は、サイドのカットアウトデザインと繊細なレースを組み合わせた新作吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を、公式オンラインストアにて予約販売しています。

※同商品は予約販売となり、配送は12月下旬を予定しています。生産・輸送の状況により前後する場合があります。

さらに、税込10,000円以上の購入で、肌に溶け込むような軽さが魅力の「BARE TOUCH LINER SHORTS」（吸水量約30ml）をプレゼントするノベルティキャンペーンも同時開催します。

◇LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（レースカットアウトピリオドショーツ）

- ブルーな日も、“気分が上がる”一枚を -

前面には繊細でリュクスなレースを贅沢にあしらい、サイドには女性らしい“抜け感”を生む大胆なカットアウトデザイン。

ボトムからほんの少し覗くラインが“抜け感”を演出し、日常をさりげなく彩ります。身につけるだけで自信をくれる、特別な一枚です。

- 多い日も安心のマキシクロッチ仕様 -

吸水部分は、後ろまですっぽりとカバーするマキシクロッチ仕様。経血が多い日も安心の約100ml（※1）の吸水量を確保しながら、ヒップラインが美しく見えるようデザインにこだわりました。

ナプキンとの併用も可能で、その日の体調や経血量に合わせて使用できます。

※1 同社調べ。

※ 試験結果の数値は吸水量を保証するものではなく、試験時の環境や条件により多少誤差が生じることがあります。

※ 経血量や使用環境により完全に漏れないという保証は出来ません。心配な人はナプキンと併用して使用してください。

ショーツの吸水体には、厳選した日本製の機能生地を使用し、肌との接触面の快適さ・吸水力・ムレの軽減・消臭力に優れたÉCRUオリジナルのクロッチを採用しています。

◇- ノベルティフェア -

税込10,000円以上の購入で“BARE TOUCH LINER SHORTS”をプレゼント。

吸水量は約30ml。生理前後や軽い日にちょうどよく、シームレスでボトムに響きにくいデザインです。薄く、軽く、まるで素肌のようなフィット感。この期間だけの特別なギフトをぜひ、受け取ってみては？

カラー：ベージュ

サイズ：S／M／L／XL

※LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（予約商品）を含む注文の場合、ノベルティも12月下旬の配送となります。

詳細URL：https://www.ecru-design.com/blogs/news/holiday-novelty-fair

■商品概要

「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（レースカットアウトピリオドショーツ）」

カラー：ブラック／ノワールブラウン

サイズ：S／M／L／XL

価格：8,270円

詳細URL：https://www.ecru-design.com/products/lace-cutout-period-shorts

（エボル）