ライフスタイルブランド【ÉCRU】ホリデーシーズンにぴったりな新作吸水ショーツが登場！
ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」は12月4日より、ホリデーシーズンにおすすめの新作吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を予約販売しています。
■ÉCRUが贈る、“魅せる吸水ショーツ”
忙しい日々の中でも、自分をいたわる時間を大切にしたい--
これまで、機能性とデザイン性を兼ね備えた吸水ショーツを展開してきた同ブランド。今回は、サイドのカットアウトデザインと繊細なレースを組み合わせた新作吸水ショーツ「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」を、公式オンラインストアにて予約販売しています。
※同商品は予約販売となり、配送は12月下旬を予定しています。生産・輸送の状況により前後する場合があります。
さらに、税込10,000円以上の購入で、肌に溶け込むような軽さが魅力の「BARE TOUCH LINER SHORTS」（吸水量約30ml）をプレゼントするノベルティキャンペーンも同時開催します。
◇LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（レースカットアウトピリオドショーツ）
- ブルーな日も、“気分が上がる”一枚を -
前面には繊細でリュクスなレースを贅沢にあしらい、サイドには女性らしい“抜け感”を生む大胆なカットアウトデザイン。
ボトムからほんの少し覗くラインが“抜け感”を演出し、日常をさりげなく彩ります。身につけるだけで自信をくれる、特別な一枚です。
- 多い日も安心のマキシクロッチ仕様 -
吸水部分は、後ろまですっぽりとカバーするマキシクロッチ仕様。経血が多い日も安心の約100ml（※1）の吸水量を確保しながら、ヒップラインが美しく見えるようデザインにこだわりました。
ナプキンとの併用も可能で、その日の体調や経血量に合わせて使用できます。
※1 同社調べ。
※ 試験結果の数値は吸水量を保証するものではなく、試験時の環境や条件により多少誤差が生じることがあります。
※ 経血量や使用環境により完全に漏れないという保証は出来ません。心配な人はナプキンと併用して使用してください。
ショーツの吸水体には、厳選した日本製の機能生地を使用し、肌との接触面の快適さ・吸水力・ムレの軽減・消臭力に優れたÉCRUオリジナルのクロッチを採用しています。
◇- ノベルティフェア -
税込10,000円以上の購入で“BARE TOUCH LINER SHORTS”をプレゼント。
吸水量は約30ml。生理前後や軽い日にちょうどよく、シームレスでボトムに響きにくいデザインです。薄く、軽く、まるで素肌のようなフィット感。この期間だけの特別なギフトをぜひ、受け取ってみては？
カラー：ベージュ
サイズ：S／M／L／XL
※LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（予約商品）を含む注文の場合、ノベルティも12月下旬の配送となります。
詳細URL：https://www.ecru-design.com/blogs/news/holiday-novelty-fair
■商品概要
「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS（レースカットアウトピリオドショーツ）」
カラー：ブラック／ノワールブラウン
サイズ：S／M／L／XL
価格：8,270円
詳細URL：https://www.ecru-design.com/products/lace-cutout-period-shorts
（エボル）