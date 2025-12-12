きょう未明、遊佐町でＪＲ羽越線の列車が乗用車と衝突する事故がありました。衝突した車のそばには男性が１人倒れていて、死亡が確認されました。

警察によりますと、きょう午前１時半すぎ、遊佐町遊佐を走っていたＪＲ羽越線の回送列車が、線路の中に入っていた乗用車と衝突しました。この事故の直後、運転手が現場を確認したところ車の近くに男性１人が倒れていたということです。

その後、現場に駆けつけた警察がその場で男性の死亡を確認しました。

警察によると死亡が確認されたのは成人男性とみられ、身元の確認を進めるとともに事故の原因を調べるとしています。

車と衝突した回送列車は秋田県に向かっていましたが乗っていた運転手１人にけがはないということです。

現場はＪＲ遊佐駅から北におよそ１００メートルの線路内で、事故当時は雪が降り視界が悪かった可能性があります。

衝突現場の２００メートルほど北に踏切があるほか、線路と平行に道路があります。車はこの道路と勘違いして踏切から線路内に入った可能性もあるということです。

事故の影響でＪＲ羽越線は酒田吹浦駅間で一時上運転を見合わせましたが、午前８時３６分に運転を再開しています。