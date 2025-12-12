サンワサプライは12月9日に、自由自在に位置調整できるので寝ながらでも使えるタブレット端末・スマートフォン用のフレキシブルアームスタンド「200-STN096BK」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」で発売した。税別価格は2528円。



●工具不要で簡単取り付け、4.7〜13インチまでに対応



「200-STN096BK」は、縦向き・横向きどちらでも取り付け可能なタブレット端末・スマートフォン用フレキシブルアームスタンド。4.7〜13インチまでの端末に対応し、端末を挟み込むことによって固定できる。



クランプ部は厚さ1〜7cmまで対応し、ホルダー部のボールジョイントとフレキシブルアームで、位置や向きを自在に変えられる。



クランプとホルダー部にはゴムパーツが貼られているので、取り付けた端末を傷付けることなく、ズレも防げる。



伸縮ホルダーは幅12〜24cm、厚み1.6cm、重さ1kgまでの機器を取り付け可能で、端末のポートを塞がないので充電しながら使用できる。