INI許豊凡、橋本環奈主演の新月9ドラマ『ヤンドク！』に出演決定！「信じられないほど嬉しいです」

INI・許豊凡（シュウ フェンファン）が、橋本環奈主演のフジテレビ新月9ドラマ『ヤンドク！』に出演することが決定した。

■INI許豊凡が演じるのは上海から来た研修医

『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。

このたび、さらなる追加キャストが決定し、音尾琢真、許豊凡、大谷亮平、大塚寧々の4人が、湖音波が勤務する都立お台場湾岸医療センターの関係者に、そして内田理央が湖音波とヤンキー時代からの仲である“マブダチ”に決定した。

中国語、日本語、英語、韓国語と4ヵ国語が堪能で、情報番組の不定期レギュラーとしても活躍中の許が今回演じるのは、明るく前向き、少し天然で誰からも好かれる上海から来た研修医のソン・リーハン役。院内のムードメーカーであり、ドクターとしての知識や技術はもちろん日本語も勉強中。

許は今作で月9作品への出演、フジテレビ制作の連続ドラマ初出演となる。多才で多彩な俳優陣が勢ぞろいする中、自身の強みやバックグラウンドを生かし、着実に演技経験を積み重ねる許の役柄に注目だ。

■許豊凡 コメント

■番組情報

フジテレビ『ヤンドク！』

2026年1月12日スタート

毎週月 21:00～21:54 ※初回30分拡大（21:00～22:24）

出演者：橋本環奈、向井 理、宮世琉弥、音尾琢真、許 豊凡（INI）／内田理央、大谷亮平、大塚寧々／吉田鋼太郎 他

（C）フジテレビ

