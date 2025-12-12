Hey! Say! JUMPと有馬記念（GI）がコラボ！“馬ダンス”に注目なオープニングムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPと第70回有馬記念（GI）のコラボ企画「DIVE into ARIMA」が、12月12日よりスタート。Hey! Say! JUMPの新曲「RUN THIS WORLD」とタイアップしたオープニングムービーが公開され、特設サイトもオープンとなった。

■有馬記念＆Hey! Say! JUMPオープニングムービー

公開されたのは、Hey! Say! JUMPが、日常から年末の国民的イベントである有馬記念へとダイブする躍動感溢れるムービー。

新曲「RUN THIS WORLD」に合わせて、Hey! Say! JUMPのメンバーが楽しげに会話をしながら街を歩くシーンからスタート。ふと足を止めた山田涼介は、何かを思い出したような表情を見せる。山田の頭の中には、歴代の有馬記念の名シーンを飾る、競走馬の華麗な走りが浮かび上がっているのだった。

現実に戻った山田は仲間の元へ駆け寄ると、前へと高く飛び上がる。続いて熱狂に誘われた八乙女光は、飛び跳ねられそうな縁石を見つけて大きくジャンプ。そこから知念侑李が、有岡大貴が、伊野尾慧が、薮宏太がジャンプし、競走馬の華麗な走りとシンクロしていく。何かを見つけて振り返った高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）の視線の先には、大きくジャンプできそうな段差が。7人は有馬記念の熱狂に向かって勢いよく走り出す。

サビに合わせて初披露されるダンスでは、キュートな“馬ダンス”が見どころ。最後は、ジャンプした7人が街から競馬場に“DIVE”するシーンで締め括られる。

ポジティブで爽快な「RUN THIS WORLD」のメロディに乗せ、未来に向かって飛躍するHey! Say! JUMPと、ゴールに向かって華麗に駆ける競走馬のイメージが繋がり、有馬記念の開幕を期待させるムービーとなっている。

◎撮影エピソード

ジャンプが印象的な本CM。撮影は、クライマックスで使用された、ジャンプした7人の背景が街から競馬場に変わるシーンからスタート。駆けるような姿、無重力状態のような姿と、シュールな雰囲気も漂う一方で、7人7様のカッコ良さを披露。完成イメージ映像を観た薮は「中山競馬場を飛んでるわ」と驚きと満足の表情を見せていた。

続いては、街を歩くシーンの撮影。素を思わせる7人の自然体な会話は、長年にわたる絆の賜物で、6人の元に駆け寄るシーンで見せていた、山田の少し照れたような笑みも印象的だった。

山田は、トランポリンを使って、他のメンバーが驚くほどの大ジャンプにも挑戦。凄まじい勢いにもかかわらず、しっかりとポーズを取る姿はさすがだった。他のメンバーもそれぞれジャンプをする様子を撮影。軽やかだったり、ダイナミックだったりと、ジャンプにも個性を感じさせた。

ダンスシーンでは、これまでに培ってきたスキルを惜しみなく披露した、キレキレなダンスを披露。カッコ良いだけではなく、“ヒヒーン”といななく馬をイメージした「馬ポーズ」もキュートだった。

撮影終了時にはスタッフの大きな拍手に包まれるなか、「ありがとうございました！」と感謝の言葉を口にする7人。カッコ良さ、キュートさ、礼儀正しさと、様々な7人の魅力が感じられた撮影となった。

■WEB動画「爆速ジャンプ！5分で学べる有馬記念教室！」

競馬初心者であるHey! Say! JUMPのメンバーが、有馬記念について“爆速”で学び、予想に挑戦するWEBバラエティ動画「爆速ジャンプ！5分で学べる有馬記念教室！」。有馬記念とはどのようなレースなのか、競馬の予想方法や有馬記念の特徴について学べる「爆速レッスン」をはじめ、メンバーが実際に過去のレース予想に挑む様子が楽しめる。

有馬記念にちなみ、“有岡”大貴ならぬ“有馬”大貴がMCを担当。サポート役は、競馬タレントのキャプテン渡辺が務める。競馬初心者も、超爆速かつ楽しみながら、有馬記念について学べる動画となっている。

【公開スケジュール】

第1回「そもそも有馬記念ってなに？」12月12日公開

第2回「予想の仕方！推し馬の決め方！」12月12日公開

第3回「実際にレースを予想しよう！」12月18日公開

第4回「実際に推し馬を応援しよう！」12月18日公開

■WEB動画「Hey! Say! JUMPの有馬記念一問一答」

Hey! Say! JUMPのメンバーが「有馬記念」をテーマに、様々な一問一答に挑戦するショート動画も公開。

「有馬記念に誘うひと言をかっこよく」「競走馬だったらどんな名前を付ける？」「“あ” “り” “ま”であいうえお作文に挑戦」など、メンバーの個性溢れる回答が楽しめて、仲の良さも垣間見える内容に仕上がった。

【公開スケジュール】

・知念侑李×有岡大貴×伊野尾慧Ver. 12月22日公開

・八乙女光×薮宏太Ver. 12月23日公開

・山田涼介×高木雄也Ver. 12月24日公開

・Hey! Say! JUMP 全メンバーVer. 12月26日公開

■Hey! Say! JUMP インタビュー

■都内3ヵ所や各地の競馬場でイベント実施

Hey! Say! JUMPと有馬記念がコラボしたイベントを、12月24日から12月28日まで、ベルサール秋葉原、渋谷マークシティマークイベントスクエア、東武東上線池袋駅南地下イベントスペースの都内3ヵ所で開催。秋葉原の会場には、大きなHey! Say! JUMPの広告も登場。

また、会場でゲームに参加すると、オリジナルステッカーやプレゼントがもらえるチャンスも。詳しくは特設サイトをチェックしよう。

そして、12月13日から12月28日まで、中京競馬場、阪神競馬場、中山競馬場でもイベントを実施。

12月13日より、中山競馬場、阪神競馬場、中京競馬場で「DIVE into ARIMA」のフォトスポットを展開。さらに、中山競馬場と阪神競馬場では、12月27日・28日に、オリジナルグッズがもらえる抽選会も実施される。

■豪華賞品が当たるキャンペーンも！

さらに、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施。

今回実施されるキャンペーンは「DIVE into 即PATキャンペーン」「JRA FUN CLUB登録キャンペーン」「JRA FUN CLUBマイルキャンペーン」の3つ。抽選で、PayPayポイントコード2,000円分、「DIVE into ARIMA」限定ブランケット、「DIVE into ARIMA」限定マウンテンパーカー、第70回有馬記念オリジナルペアグラスと、豪華景品が当たる。

