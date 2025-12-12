10時の日経平均は773円高の5万921円、ＳＢＧが162.45円押し上げ 10時の日経平均は773円高の5万921円、ＳＢＧが162.45円押し上げ

12日10時現在の日経平均株価は前日比773.16円（1.54％）高の5万921.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1466、値下がりは121、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を162.45円押し上げている。次いでファストリ <9983>が146.81円、ファナック <6954>が38.27円、信越化 <4063>が31.92円、日東電 <6988>が29.58円と続く。



マイナス寄与度は50.14円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が44.12円、ディスコ <6146>が7.09円、レーザーテク <6920>が2.41円、ソシオネクス <6526>が1.19円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は不動産で、以下、繊維、輸送用機器、鉄鋼、その他製品、保険と続いている。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

