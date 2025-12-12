パドレスの球団公式インスタグラムが11日（日本時間12日）に更新され、松井裕樹投手（30）が家族とともにクリスマスイベントで楽しむ様子が公開された。

パドレスの本拠ペトコ・パークでは今月、期間限定で「ホリデー・ワンダーランド」を開催。テーマパークのようなアミューズメント施設に様変わりし、家族で楽しめる広場となっている。

パドレスの球団公式インスタグラムでは松井が妻で女優の石橋杏奈、3人の子どもたちとホリデー・ワンダーランドを訪れ、娘と手をつなぎながら大型滑り台を滑り「怖っ」と叫ぶ姿や息子と「せ〜の！」とハンマーを一緒に叩くゲームで楽しむ様子、メリーゴーランドで白馬に乗り「あのカメラに手振れる？」などとカメラに向かって手を振る姿などを動画や写真で公開。動画の最後には「良いクリスマスを！」と両手に風船を持ち呼びかける姿が映し出された。

この投稿ではモレホン家族もホリデー・ワンダーランドで楽しむ姿が公開された。

この日、守護神のスアレスがブレーブスと3年総額4500万ドル(約70億円)の契約で合意したと複数の米メディアが報道。ともに救援左腕の松井、モレホンは来季、求められる役割は高まりそうだ。