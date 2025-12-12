3年連続の開催となるボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は16〜21日の6日間で覇を競う。大一番を前に、今年もGP戦士18人に特別連載「金冠への道」で意気込みを聞く。

▽桐生順平（4位、5年連続11回目）

戸田の正月戦を制し、新年を順調に滑り出した桐生。これで勢いに乗ったか、尼崎＜2＞→下関＜1＞→桐生＜1＞とVラッシュだった。続く地元戸田の地区選手権で＜5＞。3月に入っても尼崎周年＜6＞など6連続優出とこれ以上ないスタートだった。

「今年はまずまずじゃないですかね。去年と比べてフライングをせず来られたのが良かったです」

ちなみに昨年は4月の児島周年、8月の戸田お盆レースでフライング。その分、休みが多く、思うように賞金は稼げなかった。今年はここまでのSGを皆勤。優勝こそなかったが、まるがめオールスター＜4＞、戸田グラチャン＜3＞、津ダービー＜3＞と、きっちり結果を残せているあたりはさすがである。

11月の戸田周年では圧巻の逃げで3連覇も達成し、地元の絶対的エースであることを改めて証明した。チャレンジカップでは準優6着で優出を逃しているが気にすることはない。

「戸田でタイトルを獲って、流れに乗っていきたかったんですけど調整力がないですね」

それでも賞金ランクは第4位で堂々と2ndステージから登場する。17年にグランプリV実績もある住之江は相性もいい。

「住之江は好きですよ。とにかく自分の走りをして、常に連に絡めるようにお客さんと盛り上げていきたいです。それにグランプリはやっぱり住之江ですよ。ボルテージが違います」

2度目の戴冠へ、完成された超絶ターンで住之江の夜を切り裂く。