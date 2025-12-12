ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、グローバルパワーを証明した。米ビルボードの年間チャートでトップとなった。10日に公式ホームページで発表された「2025年間チャート」で「HOP」と「KARMA」が、年間「ワールドアルバム」部門で1位と2位になった。韓国メディアが報じた。

昨年、年間ワールドアルバムチャートでも「楽−STAR（ROCK−STAR）」と「ATE」で1位、2位になったことに続き、2年連続で、トップを維持した。

さらに「ワールドアルバムアーティスト」1位をはじめ「トップアルバムセールスアーティスト」2位、「ビルボード200アーティストデュオ＼グループ」4位、「トップアーティストデュオ＼グループ」7位など、年間チャートで上位を占めた。メインアルバムチャート「ビルボード200」年間チャートでも、「KARMA」が128位、「HOP」が157位になり、2枚のアルバムを同時にランクインさせる底力をみせた。

韓国メディアのニュースエンは12日「世界最大の音源プラットフォームSpotifyでも成果を続けた。Spotifyエディターが選定した『Best K−POP Songs of 2025で『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』が3位に上がった。Stray Kidsは同チャートで、K−POPボーイグループの中で最も高い順位を記録し、音楽性と大衆性を同時に認められた」と報じた。