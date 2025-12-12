この記事は2025年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

デスク周りのケーブルがごちゃごちゃしていると、見た目の悪さだけでなく、ホコリが溜まって掃除しづらいなどの悩みがつきもの。

そこで今回は、一度に最大9台のデバイスを同時充電できるAnker（アンカー）の「Charging Station (9-in-1, 100W)」をご紹介します。ケーブルが乱雑に広がるデスクをすっきり整えてくれる頼もしいアイテムですよ。

Anker Charging Station (9-in-1, 100W) 【USBタップ/電源タップ/AC差込口 3口 / USB-C 4ポート / USB-A 2ポート/ 1.5m延長コード】 ブラック 6,990円 Amazonで購入する PR PR 6,990円 楽天で購入する PR PR 7,300円 Yahoo!ショッピングで購入する

9台の機器を同時充電OK！ AC×3口・USB-C×4口・USB-A×2口搭載

Anker（アンカー）の「Charging Station (9-in-1, 100W)」は、AC差込口を3口、USB-Cポートを4口 、USB-Aポートを2口搭載する充電ステーションです。

これ1台にあらゆる機器を集約できるので、デスク周りのケーブルがぐっと減り、見た目もスッキリ。前面にUSBポート、背面と側面にAC差込口を配置することで、ケーブルがかさばらないデザインになっています。

スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど、幅広い機器へ最大100Wの急速充電が可能

「Charging Station (9-in-1, 100W)」のUSB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Pro（14インチ、M3）などのノートPCにも急速充電が可能。

たとえばMacBook Proなら、約27分でバッテリーを50％まで充電できます。出力が高いと充電が早く終わるので、仕事や勉強の合間でも効率よくデバイスを使い回せますね。

高い安全性と充実したアフターケアで安心して使える

「Charging Station (9-in-1, 100W)」は、Anker独自の多重保護システムが搭載されています。過電圧保護やショート防止など、安全面の対策がしっかりしているため、就寝中や外出中でも安心して充電を任せられます。

18ヶ月の製品保証とAnker公式オンラインストア会員登録を対象した6ヶ月の延長保証を用意しているので、購入後も安心して使うことが可能です。

デスク周りのケーブルのゴチャつきにお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp