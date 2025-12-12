その穿き方もう古いかも！【ユニクロ】大人がシャレる♡「最旬ワイドパンツコーデ」

【ユニクロ】の名品アイテムともいえる「タックワイドパンツ」はSNSでも大人気で、色違いで持っているという人も多数。シンプルで使いやすいデザインゆえに、いつも同じコーデになっていませんか？ そろそろ穿き方をアップデートして、脱マンネリを図ってみて。今季おすすめの着こなしは、トップスで“シルエットのリズム”をつくるスタイリング。ワイドパンツの表情がぐっと新鮮に映るような組み合わせを紹介します。

クセありビスチェを合わせてスタイリッシュに

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

淡いトーンのタックワイドパンツに、デザイン性のあるビスチェを重ねれば、一気にスタイリッシュな雰囲気にアップデート。ワイドシルエットのこなれ感が、ビスチェのメリハリを引き立てて好バランスにまとまります。アイボリーやライトグレーを合わせた明るめトーンで揃えれば、軽やかな大人のモードスタイルが完成。暗くなりがちな冬にこそ、おすすめしたいスタイリングです。

ポロ風ニットで作るライトなプレッピースタイル

グレーのタックワイドパンツにボルドーのポロ風ニットを合わせれば、ほどよくクラシカルな“ちょいプレッピー”スタイルに。パンツのセンタープレスが上品なムードを保ちつつ、セーターの深めボルドーが季節感と存在感をプラスしてくれます。トップスはコンパクトなものを選ぶことで、重心位置が高く見えて、自然とスタイルアップも目指せそう。大人が挑戦しやすい、上品カジュアルなコーデです。

