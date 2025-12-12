猫ちゃんの習性のひとつに、自分の身体を舐めて気分を落ち着かせようとする行動がありますが、時には舐めすぎて皮膚が荒れてしまうことも。そんな猫ちゃんのために服を着せてあげた光景が、思わぬ笑いを誘うこととなりました。写真と一緒に添えられた漫画エピソードは2078万表示を突破。「服着ても可愛い♡」「我が家のお嬢様もそうなりましたｗ」とSNSでたくさんの笑顔が寄せられることとなりました。

【写真：お腹の舐めすぎでハゲてしまった猫→服を着せた結果…予想もしていなかった『衝撃の光景』】

お腹をなめ回してハゲてしまったあんちゃん

思わず笑ってしまう猫ちゃんの服エピソードが投稿されたのは、Xアカウントの『邑田』。エッセイ漫画で綴られた投稿によると、白黒猫のあんちゃんは最近ストレスに悩まされていて、自分のお腹を頻繁に舐めていたのだそう。すると、あんちゃんのお腹は毛が抜けてしまい、ツルツルになってしまったのだとか。

そこである日、投稿者さんの妹さんがあんちゃんに服を買ってあげることに。しかし、妹さんから送られてきた写真には、予想を上回る衝撃的な姿が映し出されていたのでした。

送られてきた写真には、まさかの『屈強すぎる姿』が…

妹さんから送られてきた写真に目を通してみた投稿者さん。するとそこには…肩の輪郭がはっきりと浮かび上がったあんちゃんの姿が！

その光景を見て、投稿者さんは思わず「パワーショルダーだ…」と衝撃を受けたといいます。

普段はスラリとした曲線が美しいあんちゃんの屈強すぎる姿に、投稿に添えられた写真を見た人からはたくさんの温かい笑顔と笑いが巻き起こることに。同じ経験をした人からも、たくさんの共感の声が寄せられることになったのでした。

こちらの投稿には、「さすがにこれは誇張やろなぁ…って思ったら誇張じゃなかったｗ」「パワーショルダー猫さま可愛らしいです♡」「うちの子も服着せたらムキムキになりましたｗ」など、たくさんのコメントが寄せられることに。

Xアカウント『邑田』では、そんなあんちゃんのエピソードや、投稿者さんの漫画作品が投稿されています。

あんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Ｘアカウント「邑田」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。