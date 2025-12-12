『べらぼう』史上最高の“萌えキャラ”松平定信(井上祐貴)──ツンデレなオタク全開！10の魅力【前編】

NHK大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第47話『饅頭こわい』で、“松平定信（井上祐貴）に心奪われた！”という人は多いようです。

「べらぼう」の脚本では、定信は、“我こそは正義”とばかり突っ走るお堅い“寛政の改革の黒幕”という面だけではなく、“黄表紙本に夢中な、ツンデレでピュアなオタク青年”という面も描かれていました。

最終回目前の47話では、定信は“べらぼう史上最高の萌えキャラ”だったのか！と感動した回でした。

ちょいちょいクスッと笑ってしまう、どこか憎めない部分が魅力的だった、井上祐貴さん演ずる松平定信の魅力を振り返ってみました。

堅物ながら黄表紙に魅せられてしまう

第2回「吉原細見『嗚呼御江戸』」、定信がまだ田安賢丸（寺田心）時代。

宴席での一橋治済（生田斗真）と田沼意次（渡辺謙）の人形劇で皆が盛り上がる中「一橋様、御身に流れる御血筋をいかに心得ておられるか。武家が精進すべきは学問、武芸」と怒って席を立ったことが…。将来の生真面目な改革者としての片鱗を感じる場面でした。

またある日は、屋敷内で、鱗形屋が出した流行りの黄表紙本『金々先生栄花夢』を読んでいる家臣に対し「武士が腹を抱えて笑うとは何事か！」と叱りつけたことも。どこまでも真面目一本槍な賢丸でした。

けれど、取り上げた本を読んで「ゲコンカシコロウサコンケガキコナカサカイコト…これは一体どこの言葉だ？」と家臣に問います。実は文学大好きだったのです。

「遊里の言葉で、“カ行を抜いて”話すのでございます。つまり「げんしろうさんが来なさいと」と相成ります」と説明され、黄表紙にのめり込んでいきます。

この時の記憶は鮮明に残っていたのでしょう。先週の第47回『饅頭こわい』で、耕書堂を訪れたとき「いキちキどコきキてケみキたカかカったカのコだカ」といいましたね。つまり“カ行を抜いた”言葉での「いちど来てみたかったのだ」。少年時代にのめりこんだ黄表紙本の作者・恋川春町（岡山天音）へのリスペクトもあったのでしょう。

そういえば、定信の家臣・水野為長（園田祥太）が「今年出た本を2冊ずつ」と本屋に買いに来ていましたね。2冊ずつ買ったのは定信の分と自分の分だったのか。それとも、ファンがよくやる「1つは読む用、もう１つは大切に保管する用」だったのでしょうか。後者のような気がします。

「クセ強めのアピール」をする張り切りぶり

大人になった定信が初登城のときのこと。気合い満々で城内の廊下を歩く定信に、「我こそは吉宗公の孫であると、吉宗公の愛した木綿の着物で現れるという“クセ強めのアピール”を行っておりました｣という、九郎助稲荷のナレーション（綾瀬はるか）が入りました。

“クセ強めのアピール”には、思わず笑いが。生真面目過ぎて、ちょっと面倒くさそうなキャラに描かれているのも面白かったです。

そして、第34話『ありがた山とかたじけ茄子』では、老中首座に抜擢された定信はみるからに、張り切りではち切れそうになっていました。

「今、この国は田沼病にかかっておる！」「田沼病は恐ろしい病だ。これを治すための薬はただ一つ。万民が質素倹約をむねとした享保の改革にならうことである」と、大演説。

「それぞれの分（身分）を全うすべく努めるべし。武士は文武に努め世を守り、百姓は耕作に努め世を支え、そのほかの者は世に尽くすべし！」このときの定信の憎たらしかったこと。

熱く“正しきこと”を語るも、上様（徳川家斉／城桧吏）は退屈そうだし、その父・一橋治済（生田斗真）はあくびを噛み殺していました。定信の一途で生真面目過ぎる性格が、将来の危さを予感してしまう場面でした。

とはいっても、「読売（瓦版）」に提灯持ちの記事を書かせ「田沼の者を叩けば叩くほど、民は喜ぶ。私の評判は上がる！」と世論誘導をする“食えない部分”もあった定信でした。

「京伝先生は」とクリエーターを“先生”呼び

定信のオタクっぷりが出た全面に出た場面といえば、山東京伝（北尾政演／古川雄大）作の『江戸生艶気樺焼』を読んでいたときのこと。

その本は、佐野政言（矢本悠馬）に殿中で斬られ命を落とした田沼意知（宮沢氷魚）や恋仲だった花魁・誰袖（福原遥）の仇討ちをするべく、蔦重が「本で仇を」と出版したものです。

この新刊、定信も自室で読みながら、主人公の名前が“仇気屋”であることに引っ掛かり、「仇……これは、京伝先生は何かを穿っておるのか。」と思わず独り呟きます。

作家に「先生」を付けて呼ぶあたり、いかにもオタクらしい！とSNSで評判になった場面でした。定信がクリエーターをリスペクトしているところに好感が持てました。

さらに物語にのめりこんでいるところに家臣が「殿、よろしゅうございますか？」と声をかけます。「ちょっと待て」と立派な塗りの箱（過去の黄表紙本がぎちぎちに詰まっていましたね）に、本を隠しました。

生真面目過ぎて田沼憎しに凝り固まっていて融通の効かない「癇癪小僧」ですが、憎めない人間味を感じた場面でした。

揶揄をそのまま「褒められた！」と大喜び

定信による寛政の改革の出版・思想の統制により、蔦重と親しかったクリエーターたちもトーンダウン。

蔦重は、平賀源内（安田顕）に教えられた「我が心のままに生きる」を貫くため、誰もが自由に心のままに生きれる田沼の世を守りたいと決意。

仲間の絵師、狂歌師、戯作者たちを集めて松平定信の政策を批判し、「俺はこの流れに書を以て抗いてえ。皆様、力をお貸しくだせえ」と頼みました。

そして、「松平アゲで田沼サゲに見せかけ、実は松平の政をからかう」内容の黄表紙3作を発行します。ところが、この大作戦、定信には皮肉は通用しません。“自分が褒められている”と大喜びしてしまいます。

朋誠堂喜三二（尾美としのり）作『文武二道万石通』を読み、登場人物・畠山重忠の着物に梅鉢の紋があしらわれていることに着目。

「これは久松松平家の家紋の星梅鉢！つまりこれは私のことだ！」と勘違い。満面の笑みで、「喜三二の神がわたくしをうがってくださったのか！」と、大興奮して喜びます。

さらに、物語の中で、田沼一派の武士が、頼朝に見立てた将軍家斉に「文とも武っとも言ってみろ！」と説教される場面のセリフを声に出して、大はしゃぎ。「何とありがたきことだ！」と心から喜んでいる姿は、無邪気でかわいかったですね。

けれど、子供時代から定信に寄り添っていた家臣の水野は冷静です。たぶん、こういう突っ走ってしまう定信の性格をよくわかっていたのでしょう。

「しかし…取りようによっては、殿が心血を注いでやっている政をバカにしておるとは言えませぬか」と。その通り、水野殿、大正解なのですが。

前のめりになった定信は、“わかっちゃいないなあ〜これだから水野は〜！”な感じで、「黄表紙なのだから、面白くせねばなるまい！肝要なのは蔦重大明神がそれがしを励ましてくれておるということ！」と前のめりに。

間髪入れず九郎狐の「違います」のナレーションが手厳しい。

さらに定信、「大明神は、私がぬらくら武士どもを鍛え直し、田沼病に冒された世を見事立て直すことをお望みだ！」

「ものすごく違います」さらに間髪入れず九郎狐。

そして、「天明八年戊申、私はいっそう励まねばならぬ！」と間違った気合いを入れる定信。“好き”な気持ちが勝ると、こんなにも物事をポジティブに受け取れるものなのだなと、微笑ましく感じる場面でもありました。

けれど、蔦重の企みをこんなに喜ぶ定信をみていると、かわいい反面、こんなに簡単に騙されてしまうようでは大丈夫だろうかと心配になってしまうのでした。

【後編】に続きます。