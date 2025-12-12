クレカ不要のキャリアを即座に発見！IoTコンサルティング「ロケホン」

株式会社IoTコンサルティングが運営する格安SIM比較サイト「ロケホン」に、クレジットカードを持っていなくても契約可能なキャリアを即座に判別する「3秒診断機能」が登場。

支払い方法を選択するだけで、口座振替やデビットカードに対応した格安SIMを簡単に見つけることができます。

IoTコンサルティング「ロケホン」

提供開始日：2025年12月12日

機能名称：3秒診断機能

掲載サイト：格安SIM比較サイト「ロケホン」

近年、クレジットカードを持たない、あるいは使用を控えたいという層が増加傾向にある中、スマホ契約時の支払い方法として口座振替やデビットカードの需要が高まっています。

しかし、多くの格安SIMやキャリアではクレジットカード支払いが主流となっており、対応キャリアを探す手間が課題でした。

今回「ロケホン」に追加された「3秒診断機能」は、こうしたユーザーの悩みを解消するために開発された便利なツールです。

3秒診断機能

サイト内の専用ページにて「口座振替」または「デビットカード」のいずれかを選択するだけで、対応しているキャリアが一覧で表示されます。

楽天モバイル、ahamo、LINEMO、UQモバイル、ワイモバイルといった主要キャリアの中から、自身の希望する支払い方法に対応したサービスを瞬時に把握できます。

面倒な調査時間を大幅に短縮し、スムーズなスマホ契約をサポートする機能に注目です。

クレジットカードがなくても契約できるスマホキャリアを、迷わず手軽に見つけられる新機能。

IoTコンサルティング「ロケホン」の紹介でした。

