Å·±©´õ½ã¡Ö#2i2¡×¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö½ª¤¨¡Ö¡ÈÈá¤·¤¤½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼¡¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤Ë¡×»×¤¤ÄÖ¤ë
6Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿½÷À4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Å·±©´õ½ã¡Ê¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß¡á29¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Å·±©¤Ï¡Ö2025.12.6 #2i2¤Ï²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÙÅê¹Æ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤òÅÁ¤¨¡Ö¤³¤ÎÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤â¡¢µÒÀÊ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Ç®ÎÌ¤â¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î°Â¿´¤â¡¢Á´Éô¤¬¶»¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÇº¤ó¤À¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¶ì¤·¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤¿¡É¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ï¼ä¤·¤µ¤ÈÁÓ¼º´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¡ÈÂç¹¥¤¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Èºî¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÁ´ÉôÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Å·±©¤Ï¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Æü¤ò¡ÈÈá¤·¤¤½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼¡¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£#2i2¡¡»ç¿§Ã´Åö¡¡Å·±©´õ½ã¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾¤ÇÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¹¤ß¤ó¤¬¿Ê¤àÆ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Í¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤À¤«¤é¤Í!¤¼¤ó¤¼¤óÈá¤·¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¿ä¤·Â³¤±¤ë¤è¡×¤È±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£