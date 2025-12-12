マキシマムザホルモンのドラマー、ナヲ（49）が11日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した3人組ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカルありぼぼの愛娘と初対面した感激をつづった。

ナヲは「かわいい！！かわいい！！かわいい！かわいい！！産まれたて！産まれたて！産まれたて！産まれたて！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂いーーーー！！！！」と興奮した様子で書き出し、「はぁはぁはぁ………たまんねぇ…！！！念願の、念願の！！赤さんに会えました ありぼぼベイビーに会ってきたよー めっかわめっかわめっかわ！！！」と報告した。

「抱っこしたらキョロキョロしつつもスヤァ…すぐ寝てくれました あーーーーずっと見てられる 泣き声なんて小鳥のさえずりレベル！かわいい！！たまらん！！世界平和！！」とメロメロの様子。生まれたばかりの赤ん坊の小さな足を撮した写真もアップした。

続けて「ありぼぼも元気でしたー」と伝え、「ママとして、バンドマンとしてきっとこれから今まで想像もしなかった色んな壁にもぶつかることもあると思うけど 想像もしなかった幸せなこともたくさんあるよ！いつでもナヲイーツするから美味しいもの食べてガス抜きして、所々手抜きして笑 抱え込まないで、あたしはじめ色んな人に頼ってね」と母親の先輩として助言。「お互い楽しんで頑張ろーーー！！そしてまた赤さん抱っこさせてぇぇぇ！！！！」とメッセージをつづった。

ありぼぼは23年11月にお笑い芸人どんぐりたけし（33）との結婚を報告し、10月に第1子女児出産を報告。今月13日のライブで復帰した。