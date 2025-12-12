Hey! Say! JUMP、有馬記念とコラボレーション 山田涼介が有岡大貴の“馬ダンス”に「まだ猫だなー」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPが、28日に開催されるJRA（日本中央競馬会）による第70回有馬記念（GI）とコラボレーションした特別企画『DIVE into ARIMA』を12日よりスタートする。ニューアルバム『S say』に収録されている新曲「RUN THIS WORLD」とタイアップしたオープニングムービーを同日より公開し、特設サイトをオープンする。
オープニングムービーには7人が出演し、新曲「RUN THIS WORLD」に合わせて日常から有馬記念の世界へとダイブしていく躍動感ある映像が展開される。これまでの有馬記念を彩ってきた名馬たちの走りがメンバーの脳裏に浮かび、7人はその熱狂に誘われるように次々とジャンプ。最後は競馬場へと「DIVE」するストーリーだ。サビに合わせたダンスでは、キュートな“馬ダンス”や有馬記念にちなんだポーズを披露する。
さらに、Hey! Say! JUMPが有馬記念について学ぶWEB動画「爆速ジャンプ！5分で学べる有馬記念教室！」も公開される。全4回構成で、第1・2回はオープニングムービーと同日の12日、第3・4回は18日に配信される。メンバーと共に有馬記念の歴史や魅力に触れられる内容だ。また、競馬に関する質問に答えるショート動画も順次公開され、メンバー同士の仲の良さが垣間見えるやりとりも見どころとなる。
ジャンプが印象的な本CMでは、クライマックスで使用される“背景が街から競馬場へと変化するジャンプシーン”の撮影からスタート。無重力のように浮かぶ姿や躍動するシルエットが、7人それぞれの個性とカッコよさを際立たせた。完成映像を見た薮宏太は「中山競馬場を飛んでるわ」と驚きの表情を見せた。
その後の街を歩くシーンでも、自然体な姿が続き、長年の絆を感じさせるやりとりが随所に見られた。山田涼介はトランポリンを使って驚異的なジャンプに挑戦し、勢いの中でも完璧にポーズを決め、メンバーを驚かせていた。それぞれが見せるジャンプにも軽やかさや力強さなど個性が表れ、見どころとなっている。
ダンスシーンでは、これまでに培ってきたスキルを存分に発揮し、キレのある振り付けを披露。中でも馬をイメージした“馬ポーズ”はキュートさが際立ち、映像のアクセントになった。撮影終了時にはスタッフから大きな拍手が送られ、7人は「ありがとうございました」と丁寧に応え、カッコよさと礼儀正しさが共存する姿を見せた。
またHey! Say! JUMPとコラボしたイベントを秋葉原、渋谷、池袋の都内3ヶ所で開催。秋葉原の会場には大きな「Hey! Say! JUMP」の広告も登場。会場でゲームに参加するとオリジナルステッカーやプレゼントがもらえるチャンスも与えられる。
■メンバーコメント
――オープニングムービーの感想と見どころを教えてください。
有岡大貴：すてきなセットでの撮影でした。いろいろなシーンを撮りましたが、中にはダンスでパフォーマンスをするシーンもありまして、馬を意識したような振りつけが入っているので、そこもぜひ注目して見てほしいなと思っております。
――馬をイメージしたダンスのポイントを教えてください。
有岡：山田さん、お願いします。
山田：なんで俺なんだよ。
有岡：上手いんですよ。山田さん。
山田：（踊りながら）馬ってヒヒーンってやるじゃないですか。前にいく振りがあって、ちょっと首を上げて角度つけると、かわいらしくできるんですけど、有岡さんのがずっと猫になってしまっていて。
有岡：どうしても猫に見えてしまうのが、ちょっと悩みでして。
山田：ちょっとやって見せて。
（有岡が踊る）
山田：まだ猫だなー。
有岡：そうでしょ。知念できる？
（知念侑李が踊る）
有岡：キツネかな？
知念：ポニーぐらい？（山田に）やっぱり馬、うまいよね。
山田：どうも。僕、馬マスターです。（再び踊り）これです。簡単なので、ぜひ皆さんも踊ってみてください。
――印象に残ったシーンを教えてください。
知念：おのおの飛んだよね。
伊野尾慧：山田、あんなに高く飛べるんだって思ったよね。
有岡：トランポリンさすがでしたね。
薮：すごい飛んでたね。
高木雄也（※高＝はしごだか）：見上げたよね。あー、飛んでるーって。
山田：すごい飛びましたね。その様子も見ていただければと思います。
有岡：カッコよくなってると思います。
――メンバーの中で有馬記念に一緒に行くとしたら、誰といきたいですか。
高木：1人で行きたいです。
全員：おーい!!
高木：みんなと行きたすぎて、1人に選べない。
有岡：じゃあ仕方ないか。
山田：（有岡に）おまえ簡単なやつだな。
高木：薮さんとか。去年はみんなで（有馬記念を）見てたじゃないですか。その時みんなで予想して、盛り上がったじゃないですか。（薮が）予想を当ててたんですよ。今年は一緒に行って、便乗したいと思います。
――「有馬記念」について5分で学べる爆速教室にちなんで、みなさんがこのスピードなら誰にも負けないという、「爆速」でできることは？
知念：このメンバーの中で考えるとして、カレーを食べるの早いですよ。
有岡：ほんとに？
知念：高校の時、毎回学食でカレーを食べてましたけど、多分学食で僕がカレーを食べてる姿を見たことがある人は1人もいない。食券買って、食べて、教室に戻るまで早すぎて。
山田：となると、君は毎日いつも一人で食べていたことになるよ。
知念：そうだったかもしれない。
山田：かわいそうだよ。
知念：すべてを置き去りにして、僕は食べてた。
山田：あんまり見たことないかも。
知念：早いから。
山田：光の速度なんだ。僕は、起きて、シーツをバッとやる（ベッドメイキングをする）速さは、一番早いと思います。
有岡：起きてからやり始めるまでの速さ？それともシーツをバッとやる速さ？
山田：バッとやる速さ。見せたいくらい。うちの布団でしかできないんだけど。バンってやった時に、きれいになる。ぜひ見せたいくらい、爆速で早いです。
有岡：すごい特技だ。
――今回の収録で、みなさん有馬記念マスターになれたと思いますが、来年「マスター」したいこと、挑戦したいことはありますか？
八乙女光：日常会話程度でいいんですけれども、英語をマスターしてみたいです。海外の映画を字幕とか吹き替えなしで見られたら、かっこいいんじゃないかなっていう。
有岡：日常会話くらいでいいんだ。
八乙女：だから、日常会話くらいの映画を教えてください。
有岡：わりとあるかもね。
伊野尾：ちなみに今一番知っている、覚えたての単語でも。
八乙女：ディスティニー（destiny）。なんか、ラスボスが言ってました。「なんとかかんとか、ディスティニー」って。
伊野尾：1年後くらいが楽しみですね。
――推し馬を見つけて楽しめる有馬記念にちなんで、みなさんが最近推しているもの、ハマっているものは何ですか？
伊野尾：僕は、ハマってるというか、最近買ったんですけど、笛。笛を購入して。
有岡：どういう笛？
伊野尾：篠笛という横に吹くやつ。これが、なかなか音が出ない。音を出すのが難しくて、たまに家で吹いて、音がでるかなとやってみるんだけど、最近ようやく音が出るようになってきて。だから、もうすぐみんなのいる楽屋で、お祭りでよく聞く「ピーヒャララ、ピーヒャララ」というのを聞かせられるから、楽しみに。
山田：楽屋ではやめてほしい。
高木：迷惑ですよね。
伊野尾：誰かに太鼓担当をやってもらって。やれたらいいなと思ってるんですけど。（きっかけは）みんな大人になってきて、楽屋で静かに最近の仕事の話とかをすることが多くなってきて、ちょっと物足りないなという。もっと盛り上げていきたいなという気持ちで。
薮：（楽屋で）そろそろ聞こえるのかな。
伊野尾：少し音が鳴るようになったから、音色をきちんと覚えて吹ければ。
山田：楽しみです。
薮：僕は、季節的に、スーパーに行くとおでんコーナーが充実するじゃないですか。でもおでんに入れずに練り物をめちゃめちゃ食べていますね。薩摩（さつま）揚げとか、はんぺんとか、笹かまとか、ちくわとかを。この季節になると練り物がとても増えるんで。それを買って、おでんに入れずにそのまま食べることにはまってます。
有岡：そのまま食べるんだ。
知念：歯が弱ってるとかじゃなくて？
薮：それだとはんぺんだけになっちゃうから。
山田：大人になったんですね。
