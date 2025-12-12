ÈþµÓ²£¹Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢ËàÅ·Ï°¡×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¾×·âÅª¥Ï¥¤¥ì¥°Æ©¤±Æ©¤±¥¤¥ó¥Ê¡¼¡õ£Ô¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½ïÊýºé¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ºîDVD¡ÖÌ´¸¸¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¤¹¤ë¤Í¤§¡Á¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥Á¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Ê¹¥¤·¤Æ¤Æ¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¸«±þ¤¨È´·²¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¼¥Ö¥éÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå¤ä¡¢Çò¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ì¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤½¤Ù¤ëT¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ä¡¢¾×·âÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°Æ©¤±Æ©¤±¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÉÛÌÌÀÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¿åÃåÃåÍÑ¤Ç¤ÎÆþÍá»Ñ¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÌ¥ÎÏËþÅÀ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°½÷²¦ÍÍ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
½ïÊý¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¾ÅÆî¡×¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤òµ¡¤Ë16Ç¯11·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°³«»Ï¡£18Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¼¡À¤Âå¥°¥é¥É¥ëÈþµÓÈÖÉÕ¤ÎÅì¤Î²£¹Ë¤ËÁª½Ð¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡¢¸Ô²¼85¥»¥ó¥Á¡£ÈþµÓ¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢ËàÅ·Ï°¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥¹¥È¤Ï87¥»¥ó¥Á¤ÎF¥«¥Ã¥×¡£ÆÃµ»¤ÏºÛË¥¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£