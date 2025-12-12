「モニター越しでうるっと…」波瑠＆川栄李奈の演技が現場を変えた 『フェイクマミー』制作陣が語る舞台裏
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の最終回が、12日に放送される。演出・撮影・照明が一体となって芝居を支える撮影スタイルの裏側を、監督のジョン ウンヒさん、撮影監督の片村文人さん、照明技師の太田宏幸さんが語ってくれた。俳優の変化を受け止め、チームが1つの熱を共有していく――その舞台裏には、作品の温度そのままの親密さと挑戦があった。
■波瑠、川栄李奈らが放つ“確かな存在感”
『フェイクマミー』の撮影現場は、キャストの持つ繊細さと柔らかい熱が静かに広がっている。主演の波瑠と川栄について、ジョン監督は「本読み（出演者が顔を揃えて脚本を読み合わせること）で見た瞬間、もう役が出来上がっていた」と振り返る。
2人は第1話のカフェで薫と茉海恵が対峙するシーンがクランクイン。茉海恵の一人娘・いろは（池村碧彩）の受験に向けて家庭教師をお願いする場面で、「2人のテンポの速い会話と絶妙な演技の間にカットをかけるのを忘れてしまうぐらい楽しんで見入ってしまった」とジョン監督は明かす。
また薫と茉海恵の関係性が深まっていくシーンでは、眼差しだけで通じ合う2人の演技を見て、「何回もモニター越しでうるっとくる瞬間がありました。そこにいろはが加わり、3人が徐々に家族の形になっていく姿に感無量な日々でした」と心を動かされた瞬間を明かしてくれた。波瑠と川栄のキャラクターが生む説得力は撮影現場の空気さえ変え、スタッフの温度をも引き上げていった。
一方、黒木竜馬役の向井康二（Snow Man）については、ジョン監督ならではのこだわりがあった。「バラエティ番組でのイメージが強いからこそ、視聴者に“違う姿”を見せたかった」と語る。見た目だけの“かっこよさ”ではなく、“人として魅力のあるかっこよさ”を追求するため、向井とジョン監督は何度も話し合い、多くのテイクを重ねた。
また向井の“人の微妙な感情の変化を捉える”感性について「とても素敵。それを演技に反映してくる人だなと思いました。向井さんの違う一面を視聴者の皆さんに見てもらえることができてうれしいです」と語る。「最近の竜馬の演技は本当にすごい」とジョン監督は太鼓判を押す。
また、佐々木智也役の中村蒼の“お茶目な方向性”が後半にかけてじわじわと出てきたことについてもジョン監督は目を細める。「あの変化がまたすごくいいんです」。智也というキャラクターは、学校側の人だからこそとても難しい役だ。ジョン監督は「繊細なニュアンスが大事な役でもあります」と明かし、撮影現場でつたない日本語と身振り手振りを交えてお願いも。そのお願いにすぐ応える中村の姿に「毎テイク『ありがとうございます！！』という気分でした」と明かし、キャスト全員の変化と成長を見守る現場の温かさが伝わってくる。
■CMからドラマへ――津田篤宏との再タッグで得た確信
そんな俳優陣の中で、ジョン監督にとって津田篤宏（ダイアン）との再タッグは大きな心強さになった。
『フェイクマミー』の撮影に入る前、ジョン監督は「求人ボックス」のCMで津田と一度共演済み。今回のドラマ出演にあたり、「“ゴイゴイスー”は禁止でお願いしますね（笑）」と軽く釘を刺したことを明かす。
「CMの時から演技が本当にお上手だと思っていたので、不安はありませんでした。ただ、ご本人から『セリフが全然覚えられないから、カットを割ってくれ』と言われていたんですが、いざ通しで撮ってみたら全部覚えてきてくれていて。あれはすごかったですね」。
CMでの経験が“距離感の近さ”に直結したわけではないが、「どこまでできる方なのか」をつかめていたことで、迷いは一切なかったという。「津田さんは本当に優しい方。今回も安心して任せられました」と、信頼を込めて語った。
■変化を楽しむチームの親密さ
撮影現場の空気をさらににぎやかにしているのが、“本橋家”の面々だ。ジョン監督は「本橋家、すごいことになっています。とても楽しいです」と笑いながら語る。
本橋慎吾役の笠松将は、いろいろなパターンの演技を提案してくれるという。「キャラクターについて、どう見えるべきか、見せるべきかを常に議論しながら、慎吾のシーンを作っていきました」と明かす。段取りの時にジョン監督の予想を超える慎吾の姿を見せた笠松。「先に見られることが何よりも楽しかったし、その計算がとても素晴らしかった」と、撮影現場で刺激を受けた。
本橋さゆり役の田中みな実に関しても、田中がクランクインしたシーンで、キャラクターがすでに出来上がっていたという。「細部まで設定を肉付けしていたので、本当にすごいなと思いました。田中さんの演技の幅は、もっとあるんだろうなと感じました」。さらに、「段取りの後に、話し合いながら出てきた言葉に柔軟に対応してもらえたり、シーン内での議論も積極的にしてくれる。その姿勢がとても心強かった」と笑顔を見せる。
俳優が自由に役を広げ、監督がそれを正面から受け止めて返す。そのキャッチボールが、撮影現場に“親しさと熱”を生み出していた。
■芝居を中心に置く撮影スタイル――以心伝心の3人が生む“静かな熱”
『フェイクマミー』現場の強みは、徹底された“芝居優先”の姿勢だ。ジョン監督は「俳優が考えてきたものを生かしたい」と語り、まずは俳優の動きをじっと見つめ、その呼吸を受け取りながら演出を組み立てていく。
撮影監督の片村さんも「芝居を長く見せたい」と語り、カメラを極力動かさず“演技を丸ごと味わえる”画作りを重視。照明技師の太田さんは「演出にかけられる時間をどれだけ伸ばせるか」を常に考え、俳優が集中しやすい環境作りに徹している。
3人のシンクロは驚くほどだ。片村さんが「ワイドで撮りたい」と心の中で思った瞬間、ジョン監督のトランシーバーから同じ指示が飛んでくる──そんなことが日常茶飯事。撮影後の帰り道では太田さんとジョン監督が “ミニ振り返り会”を開くなど、作品について語り合う時間は尽きない。
専門も立場も違う3人が、同じ方向――“俳優の魅力が最も際立つ画”――に向けて動き続ける。その静かで強い熱量こそが、『フェイクマミー』という作品の奥行きを形作っている。
