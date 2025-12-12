TBS南波雅俊アナウンサー（37）が12日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。「好きな男性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）で1位を獲得した。赤荻歩アナ（44）も2位にランクイン。TBSアナがワンツーフィニッシュを飾った。なお同局では6位に杉山真也アナも選ばれている。

5日に発表された「好きな女性アナウンサーランキング」では、同番組MCの田村真子アナが2年連続で1位。2位には江藤愛アナが選ばれており、TBSアナが男女で1位と2位を獲得している。

▽「好きな男性アナウンサーランキング」（オリコン調べ、敬称略）

1位 南波雅俊（TBS）

2位 赤荻歩（TBS）

3位 羽鳥慎一（フリー）

4位 藤井貴彦（フリー）

5位 上垣皓太朗（フジテレビ）

6位 伊藤利尋（フジテレビ）

7位 武田真一（フリー）

8位 杉山真也（TBS）

9位 辻岡義堂（日本テレビ）

10位 高瀬耕造（NHK）

▽「好きな女性アナウンサーランキング」

1位 田村真子（TBS）

2位 江藤愛（TBS）

3位 有働由美子（フリー）

4位 鈴木奈穂子（NHK）

5位 井上清華（フジテレビ）

6位 岩田絵里奈（日本テレビ）

7位 南後杏子（TBS）

8位 田中瞳（テレビ東京）

9位 大下容子（テレビ朝日）

10位 宇賀神メグ（TBS）