大きく使えて小さく保管！形が変わる100均お洗濯グッズ

ダイソーをパトロールしていると、洗濯グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見しました。一見普通のピンチハンガーに見える商品ですが、実は十字に開くアイデアグッズ。少量のタオルや下着類はもちろん、ズボンなども広げて干せる優れものなんです！使う時は大きく、収納する時は小さくできるおすすめハンガーです♡

商品情報

商品名：スライド回転ハンガー（ピンチ6個付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦24cm×横44cm×奥行3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480609454

これ良くできてる！ダイソーの便利な洗濯グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、使いやすそうな洗濯アイテムを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『スライド回転ハンガー（ピンチ6個付）』。お値段は￥110（税込）。洗濯グッズ売り場に並んでいました。

ハンガーのサイズは約縦24cm×横44cm×奥行3cm。ピンチの数は6つ。シンプルなホワイトカラーで、一見よくあるピンチハンガーですが…実はとある仕掛けが付いているんです！

なんとこれ、アームの先端部分をスライドして大きく広げることができ、さらに回転させてX字に変形できるアイデアグッズ。使う時は大きく、収納時はコンパクトにできる優れものなんです。

フックの形はこんな感じ。竿から外れにくい形状に、ベランダに干しても風に強いのがGOOD。早速使っていきます！

形が変わって使いやすい！ダイソーの『スライド回転ハンガー（ピンチ6個付）』

ズボンを干してみました。入り口を広げるように干せるから、風通しが良くなって◎他にも少量のタオルや下着類を干したい時に便利ですよ。

また、フックの根本が回転するので、様々な角度から洗濯物を扱えるのが魅力。簡単に衣類をかけたり取り込んだりできるので、作業がスムーズになります。さらに、風でハンガーが回転してくれるので、洗濯物全体に日差しや風が当たりやすいのが嬉しいポイント。渇きの速さにも一役買っている気がしました♪

今回はダイソーの『スライド回転ハンガー（ピンチ6個付）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。