ついにやってくれたよ！このタイプでこの素材は珍しい！扱いやすい素敵な100均食器
商品情報
商品名：絵が浮き出るしょうゆ皿2P さくら
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径88×H18mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582570221420
このタイプでは珍しいプラ製！コスパも抜群なしょうゆ皿をダイソーで発見
しょうゆ皿などの小皿も、お手頃価格で販売されているダイソー。シンプルなものから、デザイン性の高いものまでさまざまな種類が揃っています。
今回ご紹介するのは、ちょっと珍しいタイプのしょうゆ皿。『絵が浮き出るしょうゆ皿2P さくら』という商品です。
筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。
実はこちら、プラスチック製のしょうゆ皿なんです！
陶器製のものは100均でもよく見かけますが、1個100円というものが多いです。
そんな中、こちらは2個で110円（税込）というコスパの高さ！お財布に優しいだけでなく、扱いやすいのが嬉しいです。
一見するとシンプルなしょうゆ皿に見えます。
ですが、お皿に桜の模様があしらわれているのが特徴！
このしょうゆ皿は、しょうゆを注ぐと絵が浮き上がるという素敵な商品です。
陶器製でこのタイプのものはたまに見かけますが、プラスチック製のものは珍しいなと思います！
花が咲くようにさくらの絵が浮き上がって食卓をパッと華やかに♡
量が節約できるとか、薬味が醤油に浸らないとか、そういった実用性を考えた商品というよりは、見た目重視のアイテムな気がします。
ですが、さりげなく和なテイストを添えてくれるので、何気ないいつもの食卓に特別感をもたらしてくれる気がします。
しょうゆを注ぐと、まるでさくらの花が咲くように絵が浮き出てきました。
食卓をさりげなく華やかに見せてくれるので、和食メニューのときにぴったりです。
来客時のおもてなしの際にも、喜ばれること間違いありません！
電子レンジや食洗器、食器乾燥機では使用できないのが残念ですが、割れにくいプラスチック製であることで、軽くて持ち運びがしやすく、扱いやすいのは助かります！
ダイソーの『絵が浮き出るしょうゆ皿2P さくら』が気になった方は、売り場でぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。