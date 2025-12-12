【心理テスト】好きな色はどれ？答えでわかる「あなたのオタク度」

何かに夢中になる時間は、人生を豊かにしてくれる大切なエネルギーです。気づけば熱く語ってしまう趣味や、つい追いかけたくなる世界はありませんか？この心理テストでは、あなたがどれほどオタク気質を秘めているのかを探っていきます。

Q：この中であなたが好きな色はどれですか？

A：黒

B：紫

C：オレンジ

D：白

あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。

【この診断テストでわかること】「あなたのオタク度」

色はあなた自身の心の状態を反映しているもの。直感で、「この色が好き！」と思った色がどれかによって、「あなたのオタク度」がわかるのです。

A：黒…オタク度10％

黒が好きなあなた。オタク度は10％と、とても控えめ。何かにのめり込むよりも、広く浅く楽しみたいタイプでしょう。話題になっているものには軽く触れますが、深く調べたり集めたりするより、気分転換としてサラッと楽しむことが多いはず。周囲の熱量に圧倒されることもありますが、どんな人とも話を合わせられる柔軟さが魅力です。

もし心がときめくものを見つけたら、少しだけ深掘りしてみると新しい世界が開けるかもしれません。

B：紫…オタク度30％

紫が好きなあなた。オタク度は30％。好きなものはあるものの、自分の中でほどよく線引きができるタイプです。ハマることはあっても、日常生活を圧迫するほどのめり込みはせず、楽しみとしてうまくバランスを取っています。共通の話題がある相手とは会話が弾みますが、語りすぎてしまうことも少なめ。

たまに「あともう少し深掘りしたら楽しそう」と感じることがあるなら、思い切って飛び込んでみてください。人生が少し色づく予感。

C：オレンジ…オタク度70％

オレンジが好きなあなた。オタク度は70％。好きな世界にはしっかり入り込み、とことん追求したくなるタイプです。気づけば時間を忘れて情報を集めたり、熱く語り合える仲間がいると最高に楽しくなったりするでしょう。好きなものに対しての情熱は、周りにも良い影響を与えます。

ただ、夢中になるあまり周囲の声が聞こえなくなる瞬間も。ときどき休憩を入れることで、さらに長く、深く、楽しく没頭できそうです。

D：白…オタク度90％

白が好きなあなた。オタク度は90％。とことん追求し、誰よりも深く世界を愛する情熱の持ち主です。時間も努力も惜しまず、好きなものを語り始めたら止まらないはず。専門家レベルの知識を持っていると周りから驚かれることも。ひとつの世界を深めてきた経験は、人生の大きな力となっています。

ただ、熱量の差を感じて寂しくなることもあるかもしれません。同じ熱を共有できる場所や仲間を大切にすれば、もっと世界が輝いて見えるでしょう。