コレ考えた人天才すぎるって！余りを賢く保管！いつの間にか漏れちゃうアレ用100均クリップ
商品情報
商品名：サンプルコスメクリップ3P C
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅41×高さ41×厚み9mm
内容量：3個入
販売ショップ：セリア
JANコード：4973430025911
サンプルの余りをスマートに保管！セリアの『サンプルコスメクリップ』
コスメのサンプルって、思ったよりも量が入っていて、1回で使い切れないことがありますよね。
もったいないと半分残しておくと、次に使おうと思った頃には中身が乾いてしまっていたり、じんわり漏れていた…なんてトラブルも。
そんなときにおすすめなのが、セリアの『サンプルコスメクリップ』。筆者はトラベルグッズ売り場でゲットしました。
パウチの角を小さくカットし、開け口をクリップの破線部より奥まで入れて挟んで使います。
パウチの上部の角を斜め方向に小さくカットして調整すると◎です。
軽くて薄くてかさばらない！コスメを無駄なく使い切れる！
コンパクトで、袋留めクリップのようにかさばらずに使えるのがGOOD！
洗面台にそのまま置いておいても邪魔にならず、置いたときに中身が漏れることもなし。
長期保存には向きませんが、余ったコスメを一時的に保管しておくときに便利です。
抗菌剤配合で、化粧水や美容液を次回も気持ちよく使えます。
旅行やお泊りの際、荷物をなるべく減らすべく、サンプルを持って行く方は多いはず。
少し余ったコスメを保管して翌朝に使いたい場合に、このクリップが活躍します。
3個セットなので化粧水、美容液など色々と分けて使えますよ。
ただし、完全密閉ではないので、持ち運びの際は注意が必要です。普通に挟むだけだと、圧をかけると少し漏れることがあります。
筆者はカットした部分を折り返して挟むという工夫で漏れにくくなりましたが、持ち運びの際はビニール袋に入れるなどの対策をするのをおすすめします。
あくまでその日の夜と翌朝程度の短期間で使い切るのがちょうどよいラインのアイテムです。
今回はセリアの『サンプルコスメクリップ3P C』をご紹介しました。
サンプルコスメを無駄なく使い切りたい気持ちに寄り添う、「もったいない…」「あと一回使えるのに…」をそっと支えてくれるアイテムです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。