見つけたら迷わずカゴへ！「お得すぎるでしょ…」後から気づいて即買い足した100均グルメ

「100均のお菓子って…」という固定概念が崩壊しました！ダイソーで見つけた『ほうじ茶チョコくるみ』は、香ばしさと苦味が絶妙な大人向けの傑作おやつです。ナッツのコクとカリッとした食感、香り高いほうじ茶シーズニングが織りなす複雑な味わいは、専門店レベル。見つけたら即カゴへ入れてください！

商品情報

商品名：JAPANESE TEA & NUTS くるみとほうじ茶

価格：￥108（税込）

内容量：20g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972262188580

100均のお菓子の概念が変わる！複雑で香り高い「大人な味わい」

正直にお話ししますと、100均をこよなく愛する筆者でも「100円ショップのお菓子は、やっぱり専門店のおやつにはかなわないだろうな…」という先入観がありました。

しかし、ダイソーの菓子コーナーで発見した『JAPANESE TEA & NUTS くるみとほうじ茶』は、その概念を根底から覆す別格レベルの商品でした。

まず驚かされるのは、その複雑で香り豊かな味わいです。

ナッツの香ばしさと深いコク、カラメル、ビターなチョコレートとの香りと苦み、ほうじ茶シーズニングの絶妙なアクセント。

これらが一体となり、甘さが目立つお菓子というよりも、香りや豊かな味わいを楽しむ大人のお菓子として成立しているんです。このレベルの仕上がりを、たったの108円で実現しているダイソーの企業努力に脱帽しました。

さらに調べてみると、このメーカーの同じ商品は、ネットなどで40g入りが400円程度で販売されていることが分かりました。ダイソーの20g入り（108円）であれば、内容量あたりの価格が約半額で手に入ってしまう計算です。おいしさとお得感に、思わずダイソーに買いに走ってしまいました…！

素材の美味しさを活かす「絶妙なバランス」

この『JAPANESE TEA & NUTS くるみとほうじ茶』がハイクオリティである理由は、単にフレーバーを足しただけではない、素材の良さを引き立てるバランスにあります。

チョコレートとほうじ茶の層は薄めにコーティングされており、主役であるくるみ本来の素朴な味わいと、独特のカリッとした食感がしっかりと活かされています。

一口食べると、まずナッツ独特の香ばしさが広がり、その後にカラメルとビターなチョコとほうじ茶の苦みが追いかけてくる…という、非常に完成度の高い構成です。

この絶妙なバランスのおかげで、甘すぎず、次から次へと手が伸びてしまうようなやみつきになる美味しさが生まれているんです。

食べきりサイズで罪悪感なし！

内容量は20g入り。見た目としては、大粒3個、小粒3個程度の食べきりサイズです。

「本当に美味しいお菓子は、ついつい食べ過ぎてしまう…」という悩みを、この絶妙な小袋サイズが解決してくれます。ちょっとだけ質の良いおやつを楽しみたい時や、カロリーを気にしつつも満足感を得たい時に最適です。

ダイソーでこのクオリティの「ご褒美おやつ」が見つかるなんて、改めて100円ショップのチェックは欠かせないと確信しました！

今回はダイソーの『JAPANESE TEA & NUTS くるみとほうじ茶』を紹介しました。

ナッツの食感、ビターなチョコ、そして香り高いほうじ茶が織りなす複雑で上品な味わいは、まさに専門店レベルです。おうちでのリラックスタイムを格上げしてくれること間違いなし。売り切れる前にぜひゲットしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。