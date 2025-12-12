100均で買った屋根が天才！持ってるアレを可愛くディスプレイできるよ

セリアをパトロールしていると、推し活グッズ売り場で面白いアイテムを発見しました。まるで城壁の門に付いた屋根のようなデザインが魅力の商品。よくあるミニチュアかな…？と思いきや、なんとこれ、カニカンの付いたチャームを引っかけて飾ることができる、フックが付いた商品なんです！詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：フック付き屋根オブジェ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4.3×7.1×4.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288257

城壁の屋根…？セリアで見つけたオブジェがひと味違った！

様々な推し活グッズが話題になるセリアですが、先日店舗を訪れると、推し活グッズ売り場で面白い商品を発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『フック付き屋根オブジェ』。まるで江戸時代のお城を囲う、城壁の門に付いた屋根のようなデザインが魅力です。サイズは約4.3×7.1×4.5cm。お値段はもちろん￥110（税込）です。

一見よくあるオブジェに見えますが、裏面にはフック穴が2つ、下部にはフックが3本付いています。なんとこれ、カニカンの内径約4mm以上のチャームを引っかけて壁に飾れるアイデアグッズなんです。

早速使っていきましょう♪

斬新なデザインが良い！可愛くディスプレイできるセリアの『フック付き屋根オブジェ』

ガチャガチャでよく見かける、傘用の目印チャームマスコットを吊るしてみました。屋根は接地面が平たいので、手持ちの粘着テープで取り付けています。ポーチや傘につけてもまだまだ余っていたチャームが、可愛くディスプレイできて大満足です♡

マスコットの向きがなかなか安定しないので、ちょっと苦戦はしますが…フックをかける向きなどで微調整すれば、理想のディスプレイができますよ♪

今回はセリアの『フック付き屋根オブジェ』をご紹介しました。

1つでも可愛いですが、複数買って並べれば、立派な城壁風のディスプレイになってカッコいいかも！￥110（税込）とプチプラなので、お財布に優しいのが嬉しいです。また、忍者風のチャームなどがあれば、屋根の近くを飛び回っているような飾り方もできるかもしれませんね♪

持て余しているチャームをより可愛く、より面白く飾れるアイデアグッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。