Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１２日、来季の新監督に元日本代表ＤＦの槙野智章氏（３８）が就任すると発表した。

槙野氏はＪ１の広島、浦和、神戸やドイツ１部ケルンなどでプレーし、２２年に現役を引退。２４年からは神奈川県１部・品川ＣＣの監督を務めており、８日にＪリーグの監督就任に必要なプロライセンスが交付されたばかりだった。

槙野氏はチームを通じて「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください」とコメントした。

◆槙野 智章（まきの・ともあき）１９８７年５月１１日、広島市生まれ。３８歳。広島の下部組織から２００６年にトップ昇格。１０年冬にドイツ１部ケルン、１２年に浦和へ移籍。２２年に神戸へ加入し同年に現役を引退。２３年に神奈川県２部・品川ＣＣでテクニカルアドバイザー兼セカンドチーム監督を務め、翌年には同１部に昇格したトップチームの監督に就任。Ｊ１通算４１５試合４６得点。１０、１５、１６年にＪ１ベストイレブン。日本代表では１８年ロシアＷ杯代表に選出され国際Ａマッチ３８試合４得点。妻は女優の高梨臨。

◆藤枝ＭＹＦＣ ２００９年に創立し、１０、１１年に東海１部リーグを連覇してＪＦＬに昇格。１３年にＪリーグ準加盟が認められ、Ｊ３昇格。２２年にリーグ２位でＪ２昇格を果たした。Ｊ２で３季目となる今季は９勝１２分け１７敗で１５位。本拠地は藤枝総合運動公園サッカー場。チーム名は「わたしの（ＭＹ）」と「フットボールクラブ、フェイバリットシティ、フジエダシティ（ＦＣ）」を合わせた造語。主なＯＢは元日本代表ＦＷ森島康仁。