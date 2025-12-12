「何があったんか」「喜びのLINEがきてたのに」…“山形県住みます芸人”の報告にスタジオ驚き ソラシド本坊が畑を手放す
お笑いコンビ・ソラシドの本坊元児（47）が、11日放送のカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）のVTRに登場し、スタジオに向けて驚きの告白を行った。
【写真】2021年…リモートで優勝賞金を受け取ったソラシド本坊
本坊は、2018年から「山形県住みます芸人」として山形県に移住し、地元番組のほか、農業に励んできた。この日、山形の鍋のシメを調査するVTRに出演し、「レギュラー12本」と紹介された。
スタジオのメッセンジャー・黒田有の後輩で、毎年冬には、畑で収穫した大根を送ってきたという。しかし、本坊は「実は今年の秋にですね、畑を手放さなきゃいけない状態になって」と報告した。詳細は語られず、黒田は「なんで？」「気になるって！」と驚くばかり。
VTRが終わると、黒田は「あいつ大根を作って、これがものすごい有名で、すぐ売り切れるってなって、『これで生計立てれます』って喜びのLINEがきてたのに。何があったんかわからへん」と案じた。
【写真】2021年…リモートで優勝賞金を受け取ったソラシド本坊
本坊は、2018年から「山形県住みます芸人」として山形県に移住し、地元番組のほか、農業に励んできた。この日、山形の鍋のシメを調査するVTRに出演し、「レギュラー12本」と紹介された。
スタジオのメッセンジャー・黒田有の後輩で、毎年冬には、畑で収穫した大根を送ってきたという。しかし、本坊は「実は今年の秋にですね、畑を手放さなきゃいけない状態になって」と報告した。詳細は語られず、黒田は「なんで？」「気になるって！」と驚くばかり。
VTRが終わると、黒田は「あいつ大根を作って、これがものすごい有名で、すぐ売り切れるってなって、『これで生計立てれます』って喜びのLINEがきてたのに。何があったんかわからへん」と案じた。