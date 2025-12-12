◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）枠順確定

枠順が１２日、確定した。

２戦２勝のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠４番。オーク馬シンハライトを母に持つ良血馬が２歳女王を狙う。

武豊騎手と初コンビを組むマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は４枠７番。アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝２歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は８枠１７番に決まった。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牝２歳、５５キロ）

（１）アンヘリータス フローレン・ジェルー

（２）レディーゴール 松若 風馬

（３）ミツカネベネラ 津村 明秀

（４）アランカール 北村 友一

（５）ギャラボーグ 川田 将雅

（６）アルバンヌ 坂井 瑠星

（７）マーゴットラヴミー 武 豊

（８）ヒズマスターピース 藤岡 佑介

（９）スターアニス 松山 弘平

（１０）イヌボウノウタゴエ 酒井 学

（１１）スウィートハピネス 高杉 吏麒

（１２）メイプルハッピー 岩田 康誠

（１３）フロムレイブン 吉村 誠之助

（１４）スタニングレディ 和田 竜二

（１５）ラスティングスノー 菱田 裕二

（１６）ローズカリス 田口 貫太

（１７）タイセイボーグ 西村 淳也

（１８）ショウナンカリス 池添 謙一