【阪神ＪＦ】良血アランカールは２枠４番 武豊騎手騎乗のマーゴットラヴミーは４枠７番 枠順確定
◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）枠順確定
枠順が１２日、確定した。
２戦２勝のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠４番。オーク馬シンハライトを母に持つ良血馬が２歳女王を狙う。
武豊騎手と初コンビを組むマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は４枠７番。アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝２歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は８枠１７番に決まった。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牝２歳、５５キロ）
（１）アンヘリータス フローレン・ジェルー
（２）レディーゴール 松若 風馬
（３）ミツカネベネラ 津村 明秀
（４）アランカール 北村 友一
（５）ギャラボーグ 川田 将雅
（６）アルバンヌ 坂井 瑠星
（７）マーゴットラヴミー 武 豊
（８）ヒズマスターピース 藤岡 佑介
（９）スターアニス 松山 弘平
（１０）イヌボウノウタゴエ 酒井 学
（１１）スウィートハピネス 高杉 吏麒
（１２）メイプルハッピー 岩田 康誠
（１３）フロムレイブン 吉村 誠之助
（１４）スタニングレディ 和田 竜二
（１５）ラスティングスノー 菱田 裕二
（１６）ローズカリス 田口 貫太
（１７）タイセイボーグ 西村 淳也
（１８）ショウナンカリス 池添 謙一