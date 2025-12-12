アランカール

写真拡大

◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）枠順確定

　枠順が１２日、確定した。

　２戦２勝のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠４番。オーク馬シンハライトを母に持つ良血馬が２歳女王を狙う。

　武豊騎手と初コンビを組むマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は４枠７番。アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝２歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は８枠１７番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牝２歳、５５キロ）

　（１）アンヘリータス 　　フローレン・ジェルー

　（２）レディーゴール 　　松若　風馬

　（３）ミツカネベネラ 　　津村　明秀

　（４）アランカール 　　　北村　友一

　（５）ギャラボーグ 　　　川田　将雅

　（６）アルバンヌ 　　　　坂井　瑠星

　（７）マーゴットラヴミー 　武　　豊

　（８）ヒズマスターピース 　藤岡　佑介

　（９）スターアニス 　　　　松山　弘平

（１０）イヌボウノウタゴエ　酒井　学

（１１）スウィートハピネス 高杉　吏麒

（１２）メイプルハッピー 　岩田　康誠

（１３）フロムレイブン 　　吉村　誠之助

（１４）スタニングレディ 　和田　竜二

（１５）ラスティングスノー 菱田　裕二

（１６）ローズカリス 　　　田口　貫太

（１７）タイセイボーグ 　　西村　淳也

（１８）ショウナンカリス 　池添　謙一