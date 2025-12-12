１２日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、オリコンニュースが発表した今年の「好きな男性アナウンサーランキング」を発表。番組で大活躍の南波雅俊アナが１位、赤荻歩アナが２位となり、番組を挙げて祝福した。

ランキングが発表され、１位が南波アナ、２位が赤荻アナというＴＢＳアナが１、２フィニッシュ。スタッフから胴上げされた。先週発表された「好きな女性アナ」では、田村真子アナが１位となり、スタジオは祝福ムードに包まれた。

赤荻アナは「ビックリしすぎてます。２２年目で２位。ありがとうございます」と感激。南波アナも初の１位に「信じられない…」と絶句。周囲への感謝も伝えると、川島明が「泣きそうで泣かないですね。粘ったんだけど」と言い、南波アナを笑わせた。

だがその後、この２人以上に号泣している人がいた。それが田村真子アナ。発表直後は喜びの表情だったが、その後の「目隠しウルトラソウル選手権」で、１位の南波アナがヒョウ柄のシャツにホットパンツ姿でスネバットを食らう姿を見て、ＣＭ中に号泣。

ＣＭ明けに川島が「（田村アナが）ＣＭ中に泣き出しまして」と説明し、田村アナは「（好きなアナウンサー）発表のときは嬉しさがあったが、さっきあそこで盛り上げようと飛ぶ、頑張っている南波さんを見て、番組のことを考えていつも全力でって…」と泣きながら説明。川島は南波アナへ「ボケて泣かれたら終わりやで」と笑っていた。