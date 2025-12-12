関東地方は今日12日から14日にかけて日中は厳しい寒さとなるでしょう。明日13日の東京都心の最高気温は9℃の予想です。明日13日の夜から明後日14日の朝にかけて、関東の内陸を中心に雪の降る所がありそうです。路面状況にご注意ください。

13日夜〜14日朝は内陸で雪の可能性

関東地方はこの週末の天気に注意が必要です。今日12日は広く晴れて天気の崩れはありませんが、明日13日は天気が下り坂となるでしょう。午前中は晴れている所が多いものの、次第に雲が広がる見込みです。夜になると雨や雪が降るでしょう。沿岸部では雨が中心ですが、埼玉県北部や秩父、茨城県、栃木県などの内陸を中心に、東京都内でも雪の降る所がありそうです。山沿いだけでなく平野部でも雪の可能性があり、14日の朝にかけて雪の降る所があるでしょう。その後は次第に気温が上がり、日中は雨の所がほとんどで、積もることはなさそうですが、車の運転など路面状況に気を付けてお出かけください。

数日間は厳しい寒さ続く

関東地方は今日12日から14日にかけて、最高気温は10℃前後と、厳しい寒さが続くでしょう。昨日11日は東京都心の最高気温は15.5℃と11月下旬並みで日差しが暖かく感じられましたが、今日12日は一転して5℃も低く、10℃の予想です。さらに明日13日の東京都心の最高気温は9℃と、今シーズン初めて10℃に届かず、真冬並みの寒さになるでしょう。明後日14日も10℃と、お正月頃の厳しい寒さが続きそうです。冬物の厚手のコートやダウンコートなどでしっかり防寒をしてお出かけください。