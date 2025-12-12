クロミのステンドグラスアンブレラ再販！日常に魔法を届ける傘♡

サントスから、再販を熱望されていた『クロミ』のステンドグラスアンブレラが登場♡透明感あふれるデザインで、光を透かすとまるで本物のステンドグラスのようにキャラクターたちが浮かび上がります。クリアな持ち手や丈夫で軽量な骨組みなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた傘は、日常に小さな魔法を添えてくれるアイテムです♪

クロミの魅力を閉じ込めた傘デザイン

コーディネートを楽しむクロミとバクが描かれたデザインは、ちょっぴりミステリアスでかわいさ満点♡

傘を広げると光を透かしてキャラクターが鮮やかに浮かび上がり、まるでステンドグラスのよう。日常の景色に彩りを加え、気分をさりげなく上向きにしてくれるデザインです。

機能性も充実したこだわり仕様

持ち手にはクリア素材を使用し、バイアステープで縁取られた生地が上品さを演出♡傘骨は丈夫で軽量なグラスファイバーを採用し、使いやすさも抜群。

雨の日でもファッションの一部として楽しめ、2,178円（税込）で手に入るおしゃれで実用的なステンドグラスアンブレラです。

クロミの特別な日を彩るアイテム

10月31日のクロミのバースデーに合わせて使えば、とっておきの一日をさらに特別に♡

『ハローキティ』『シナモロール』『マイメロディ』と並ぶ人気シリーズで、ステンドグラスのような幻想的な輝きが毎日を彩ります。サントスオンラインストアや楽天市場店で購入可能です。

日常に魔法を添えるクロミのアンブレラ



再販されたクロミのステンドグラスアンブレラは、光を透かすと幻想的に輝き、日常に小さな魔法を届けてくれます♡持ち手はクリア素材、骨組みは軽量で丈夫。

価格は2,178円（税込）で、サントスオンラインストアや楽天市場店などで購入可能です。雨の日もファッションを楽しみながら、クロミと一緒に特別な一日を過ごしてみてください♪