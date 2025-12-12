好き＆飲んでみたい「山形県の地酒」ランキング！ 2位「くどき上手」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「山形県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「ネーミングセンスがいいですね。男性にプレゼントしたい」（40代女性／神奈川県）、「実際身近にあります。名前も味わいも粋な日本酒の代表だと思っています」（40代男性／愛知県）、「甘みと酸味のバランスがよくて、おいしいから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「聞いたことはあるが、飲んだことがないお酒だから」（50代男性／静岡県）、「日本酒ブームの火付け役であり、果実を思わせる華やかな吟醸香ととろけるような甘さを持つ、日本酒の最高峰とも評されるその味わいを、一度は心ゆくまで堪能したいから」（40代女性／福井県）、「エレガントな香りと米の甘み、余韻の美しさが際立ち、とても美味しいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
