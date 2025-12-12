ヒュー・ジャックマン、舞台「美女と野獣」でベル抱えたら「ちょっとおしっこ出ちゃった」
ヒュー・ジャックマン（57歳）は、「美女と野獣」の舞台で密かに“漏らした”ことがあるという。
映画だけでなく、舞台での活躍でも知られるヒューは、ガストン役で出演したその舞台で「Me」を熱唱していたところ、うっかり尿を漏らしてしまったそうだ。
Sirius XMでヒューは、当時、ながらく頭痛に悩まされ、自然療法の専門家からアドバイスをもらっていたとして、こう明かした。
「水分が足りていないと言われたんだ。たくさん水を飲まないとだめだとね。5時までに2リットルくらいの水を飲めって」
「それで、初日に9リットルくらい飲んだんだよ。バカみたいにね。そうしたらどうなるかわかるだろ」
「最初の曲は難しいもので、（ベル役を）抱え上げなければいけなかった。歌いながらね」
「それで、ベルを抱き上げた瞬間、ちょっとおしっこが出ちゃったんだ。僕は赤いタイツを履いてた。『やばい』と思ったね」
そして、ベル役の俳優もすぐに様子がおかしいと気づいたそうで、「抱えられているベルは、『どうしたの？』って感じだった。僕は歌うのを止めて、ただ歩き回っていたから」と続けた。
そして、歌い上げる曲の終わりには、「歌って漏らすか、歌わずに恥ずかしい思いをするか」という究極の決断に迫られ、歌うことを決意。すぐに観客に背を向けて、舞台の奥へと向かい、下をチェックしてみたところ、何もなっていなかったと語った。
