日光ぷりん

卵や牛乳などのメイン食材を栃木・日光産にこだわったプリンだ。

一番人気の「日光ぷりん」は、ブランド卵「日光御養卵」の卵黄のみが使われ、濃厚なコクと優しい甘さが口いっぱいに広がる。栃木が全国トップの生産量を誇るイチゴのほか、県内で焙（ばい）煎（せん）されたコーヒーなど、地元産の食材を使った商品も展開する。

店舗はレトロな雰囲気…年５０万個販売

本店は、世界遺産「日光の社寺」の玄関口である東武日光駅の近く。土産店が多く並ぶ中、洋菓子店がほぼなかったことから、「地元産のものを使った洋菓子を作ろう」とプリンに目をつけた。２０１７年に販売を始め、昨年度は５０万個を売り上げた。社寺周辺の歴史ある景観に、大正ロマンを感じさせるレトロな雰囲気の店舗もとけ込んでいる。

「店舗限定商品もあります」

「日光ぷりん亭」日光本店店長の山元保さん

「店内のオーブンでじっくりと低温で焼き上げたプリンは滑らかな口当たり。ソフトクリームをのせたプリンなど、店舗限定の商品もあるので、世界遺産巡りで疲れた時に寄ってください」

お取り寄せ

１個４５０円（送料別）〜。注文はオンラインストアで受け付けている。

詳細はウェブサイトで。

