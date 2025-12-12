株式会社セキドは、PGYTECHの「MagCam 2 スマートフォン グリップ」を12月9日（火）に発売した。スマートフォンにカメラのようなグリップを増設できる。

2月7日（金）に発売した「MagCam スマートフォン グリップ」の後継機。従来機と同様にBluetoothリモコン、グリップモジュール、ワイヤレス充電モジュールで構成される。

Bluetoothリモコンは取り外しに対応。遠隔での静止画・動画の切り替え、撮影モードの変更、ズーム調整が行える。新たに、カスタムダイヤルを搭載し、フォーカス、露出、ISO感度の調整にも対応した。

PUレザーのハンドル部に3,000mAhバッテリーを搭載。取り外してUSB Type-C対応のモバイルバッテリーとしても運用できる。

ワイヤレス充電モジュールは磁気装着に対応。MagSafe対応のiPhoneに加え、付属マグネットリングを使用することでMagSafe非対応スマートフォンにも装着できる。

加えて、グリップモジュールの背面には収納式スタンドを内蔵しており、モジュールを外した状態でもスタンドとして機能する。1/4インチネジ穴も備えており、三脚や雲台などへの固定が可能。

撮影はスマートフォン標準カメラのほか、iOS専用アプリ「PGYTECH PhotoVideo Creative」にも対応。

カラーバリエーションは、クラシック ブラック、ミスティ グレー、ミント グリーン。

クラシック ブラック

ミスティ グレー

ミント グリーン

グリップ外形寸法：114.5×91.5×36mm バッテリー容量：3,000mAh（3.6V/10.8Wh） USB Type-C入出力：5V/2A ワイヤレス充電出力：5V/1A POGOピン出力：5V/1A 重量：157.5g 価格：8,580円