山田涼介が最近ときめいたエピソード披露！「僕の家にメンバー5人が遊びにきた」

英国発フレグランス ライフスタイル ブランド“ジョー マローン ロンドン”の『Fun and Games” Pop-Up Event』が期間限定で開催。ブランドのフレンズである山田涼介が、開催に先立ちイベントの世界観に合わせたシックな黒スーツ姿で笑顔で登場し、ひと足先に楽しんだ。

■山田涼介、プリンコ ゲームに挑戦！「僕ならいけると思います」と意気込むも…

イベントは12月13日から12月25日まで、表参道ヒルズ本館 B3F スペース オーにてホリデーシーズン限定で開催。山田は、開催に先立ち、12月10日に会場に訪れた。

ジョー マローン ロンドンの香りの世界観とともに、どこかノスタルジックで遊び心をくすぐる会場について気になるポイントを聞かれた山田は、「入り口にある迷路ですね。すんなりクリアしてほしくないと思いました！ 迷っても、迷った先がフォトジェニックなので、ぜひ写真を撮って楽しんでほしいです」とコメント。

さらに、今回のポップアップイベントのコンセプトである“いたずらも、ときめきも、すべてはホリデーの魔法” にちなみ、最近ときめいたエピソードを聞かれると、「メンバーの知念が誕生日を迎え、僕の家にメンバー5人が遊びにきたんです。19年目を迎えても、こんなに仲が良いのかということをメンバー同士で話した時間は貴重でした。改めて、素敵なメンバーに囲まれながら活動させてもらえているんだなと、ときめきを感じる時間でした」と感慨深そうに回答した。

会場で楽しめるコンテンツのひとつである「プリンコ ゲーム」体験では、真剣な表情で特大のピンボードにコインを落とすと、1回目は10点を獲得。100点を目指してふたつ目のコインを落とすと、またもや10点の獲得口へ吸い込まれていき、山田は思わず「なんでっ!?」と声を漏らし、天を仰いだ。その様子に会場からは笑いが起き、和やかなムードに包まれた。

最後にポップアップイベントに訪れる方々に向け、「僕のボイスメッセージが会場のどこかで聞けるようになっているので、そちらもぜひ楽しんでいただき、ジョー マローン ロンドンを身に纏って素敵なホリデーシーズンを過ごしていただけたらと思います」とメッセージを送り、イベントは幕を閉じた。

■山田涼介 スペシャルメッセージ

