岡田准一『FRaU』表紙に登場！「まだまだ武術を通しても、学ぶことばかりです」

岡田准一が、『FRaU SDGs MOOK 森と海が教えてくれる、きもちのいい暮らし』（12月17日発売）の表紙に登場する。

■岡田准一、毎朝の習慣を明かす

Netflixで配信中のドラマ『イクサガミ』で、主演、プロデューサー、アクションプランナーの三役を務め、世界中から賞賛を受けた俳優・岡田准一。

全8ページのカバーストーリーでは、とても気さくに、武術を通して学んだこと、自然を敬いながら大切にしていること、時代劇に不可欠な、日本の歴史や伝統的な所作、芸術文化から昔の庶民の暮らしに至るまで豊富な知識をもとに、縦横無尽に語った。古の日本人が大切にしていたことを、なんとか映像に残したいとも…。

さらには、毎朝庭に出て、自分なりの決まったメソッドで身体を動かしていることなど、プライベートまで明かした岡田。FRaUの撮影では、古着からリサイクル素材のサステナブルな洋服までキッチリ着こなし、カメラマンからのリクエストには瞬時にその意図を理解し、一発でピタリとポーズを決めた。

まなざしの強さ、所作や姿勢の美しさ。さすがは、さまざまな武術、格闘技の達人。それでも、「まだまだ武術を通しても、心技体、自然との関わり…学ぶことばかりです」と、どこまでも謙虚な岡田だった。

■書籍情報

2025.12.17 ON SALE

『FRaU SDGs MOOK 森と海が教えてくれる、きもちのいい暮らし』

■配信情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

11/13（木）世界独占配信（全6話一挙配信）

