ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は328億円と活況 ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は328億円と活況

12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比65.9％増の721億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同82.4％増の535億円となっている。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本）ＥＴＦ <1657> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> など53銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> が3.91％高、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が3.79％高、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> が3.74％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は6.40％安と大幅に下落している。



日経平均株価が629円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金328億7700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金227億6500万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が74億9900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が45億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億1300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

