

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 アシロ <7378>

25年10月期の連結最終利益は前の期比7.2倍の10.2億円に拡大したが、26年10月期は前期比4.3％減の9.8億円に減る見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7378> アシロ 東Ｇ -9.95 12/11 本決算 2.47

<5218> オハラ 東Ｓ -7.89 12/11 本決算 -30.10

<8927> 明豊エンタ 東Ｓ -5.67 12/11 1Q -69.70

<5572> リッジアイ 東Ｇ -4.92 12/11 1Q -32.32

<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ -3.14 12/11 本決算 黒転



<9262> シルバライフ 東Ｓ -2.99 12/11 1Q 14.29

<215A> タイミー 東Ｇ -2.95 12/11 本決算 24.44

<3955> イムラ 東Ｓ -1.78 12/11 3Q -9.86



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



