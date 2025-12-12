―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　アシロ <7378>
　25年10月期の連結最終利益は前の期比7.2倍の10.2億円に拡大したが、26年10月期は前期比4.3％減の9.8億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7378> アシロ 　　　　東Ｇ　　 -9.95 　 12/11　本決算　　　　2.47
<5218> オハラ 　　　　東Ｓ　　 -7.89 　 12/11　本決算　　　-30.10
<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 -5.67 　 12/11　　　1Q　　　-69.70
<5572> リッジアイ 　　東Ｇ　　 -4.92 　 12/11　　　1Q　　　-32.32
<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ　　 -3.14 　 12/11　本決算　　　　黒転

<9262> シルバライフ 　東Ｓ　　 -2.99 　 12/11　　　1Q　　　 14.29
<215A> タイミー 　　　東Ｇ　　 -2.95 　 12/11　本決算　　　 24.44
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -1.78 　 12/11　　　3Q　　　 -9.86

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース