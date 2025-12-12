

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7640> トップカルチ 東Ｓ +17.62 12/11 本決算 黒転

<7777> ３ＤＭ 東Ｇ +17.31 12/11 上期 黒転

<4422> ＶＮＸ 東Ｇ +10.66 12/11 1Q －

<3070> ジェリビンズ 東Ｇ +10.13 12/11 3Q 赤縮

<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ +6.45 12/11 3Q 黒転



<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +5.92 12/11 本決算 66.67

<2375> ギグワークス 東Ｓ +2.60 12/11 本決算 300.00

<350A> ＤＧ 東Ｇ +0.86 12/11 1Q －



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



