

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.4 セルソース <4880>

25年10月期の連結経常利益は前の期非連結比29.2％減の1億6700万円だったが、従来予想の2億0500万円の黒字を下回って着地。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7095> マクビープラ 東Ｐ -13.79 12/11 上期 -37.78

<6535> アイモバイル 東Ｐ -9.35 12/11 1Q -96.03

<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -8.11 12/11 3Q 赤転

<4880> セルソース 東Ｐ -7.90 12/11 本決算 赤転

<6966> 三井ハイテク 東Ｐ -7.00 12/11 3Q -20.14



<2929> ファーマＦ 東Ｐ -6.91 12/11 1Q 赤転

<9627> アインＨＤ 東Ｐ -6.33 12/11 上期 56.41

<6184> 鎌倉新書 東Ｐ -4.75 12/11 3Q 60.57

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -3.38 12/11 3Q 35.10

<6309> 巴工業 東Ｐ -2.43 12/11 本決算 6.83



<2217> モロゾフ 東Ｐ -1.69 12/11 3Q 赤転

<2294> 柿安本店 東Ｐ -0.65 12/11 上期 -4.71



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

