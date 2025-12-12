―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　セルソース <4880>
　25年10月期の連結経常利益は前の期非連結比29.2％減の1億6700万円だったが、従来予想の2億0500万円の黒字を下回って着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7095> マクビープラ 　東Ｐ 　 -13.79 　 12/11　　上期　　　-37.78
<6535> アイモバイル 　東Ｐ　　 -9.35 　 12/11　　　1Q　　　-96.03
<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　東Ｐ　　 -8.11 　 12/11　　　3Q　　　　赤転
<4880> セルソース 　　東Ｐ　　 -7.90 　 12/11　本決算　　　　赤転
<6966> 三井ハイテク 　東Ｐ　　 -7.00 　 12/11　　　3Q　　　-20.14

<2929> ファーマＦ 　　東Ｐ　　 -6.91 　 12/11　　　1Q　　　　赤転
<9627> アインＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.33 　 12/11　　上期　　　 56.41
<6184> 鎌倉新書 　　　東Ｐ　　 -4.75 　 12/11　　　3Q　　　 60.57
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -3.38 　 12/11　　　3Q　　　 35.10
<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -2.43 　 12/11　本決算　　　　6.83

<2217> モロゾフ 　　　東Ｐ　　 -1.69 　 12/11　　　3Q　　　　赤転
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 -0.65 　 12/11　　上期　　　 -4.71

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

