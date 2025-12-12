―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 +6.25 　 12/11　　　1Q　　　 45.47
<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 +4.58 　 12/11　　　3Q　　　　2.30
<5889> ＪＥＨ 　　　　東Ｐ　　 +2.77 　 12/11　　　3Q　　　 13.83
<6387> サムコ 　　　　東Ｐ　　 +2.58 　 12/11　　　1Q　　　 38.28
<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 +0.13 　 12/11　本決算　　　-37.83

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース