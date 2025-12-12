

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の12月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4194> ビジョナル 東Ｐ +6.25 12/11 1Q 45.47

<8142> トーホー 東Ｐ +4.58 12/11 3Q 2.30

<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +2.77 12/11 3Q 13.83

<6387> サムコ 東Ｐ +2.58 12/11 1Q 38.28

<2198> アイケイケイ 東Ｐ +0.13 12/11 本決算 -37.83



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



