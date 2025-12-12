「返信が遅い＝脈なし」じゃない。本命女性だけがもらえるLINEの“特徴”
実はLINEの返信スピードと好意の強さは必ずしも比例しません。実際、どんなに忙しくしていても男性は“本命”には特別な配慮や思いやりがメッセージに滲み出るものです。そこで今回は、本命女性だけがもらえるLINEの“特徴”を紹介します。
会話を途切れさせない質問や話題
返事が遅くても、「そういえばこの前の〇〇どうだった？」や「今度の休み、予定空いてる？」など、会話が続くような質問を返してくる場合、男性の本命度は高めです。これは「やり取りを終わらせたくない」という心理が働いている証拠。興味がない相手にはまず見られない行動と言えます。
具体的かつ丁寧な文章
「了解！」や「OK」だけでなく、「◯時くらいに行けると思う。場所は〇〇で大丈夫？」など、詳細や配慮が含まれているのは、あなたを大事に思っているサイン。特に予定調整や提案がスムーズな場合は、無意識にあなたとの時間を優先している証拠です。
感情や気遣いの言葉が添えられている
「疲れてない？」「気をつけて帰ってね」など、用件とは関係ない優しい一言は、あなたへの関心の高さを示します。心理的に、人は本命相手に対してだけ“感謝や気遣いの言葉”を一言加える傾向があるのです。
返信の早さだけでは、男性の本気度は測れません。むしろ文章が丁寧か、具体的か、そして感情のこもった一言があるかで、男性の本気度を確かめるようにしてくださいね。
