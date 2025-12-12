ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、新商品の販売を開始。スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場している。

■2025年12月10日販売商品(全6アイテム)

【玄関マット】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール

【パーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール

【ワイヤレススピーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール

【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-サイドランプ

【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-図柄

【フェイスタオル】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール

















現在、「UNI-MARKET」では、合計8,000円以上の注文で、「2026年オリジナルカレンダー」のプレゼントキャンペーンが実施されているので、こちらも注目しておきたい。キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となる。

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT