UNI-MARKET、「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場
ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、新商品の販売を開始。スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場している。
■2025年12月10日販売商品(全6アイテム)
【玄関マット】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【パーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【ワイヤレススピーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-サイドランプ
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-図柄
【フェイスタオル】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
現在、「UNI-MARKET」では、合計8,000円以上の注文で、「2026年オリジナルカレンダー」のプレゼントキャンペーンが実施されているので、こちらも注目しておきたい。キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となる。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
