「なんであの子ばかり？」モテる女とモテない女を分ける“たった１つのこと”
同じように恋をしているのに、なぜか“モテる女性”と“モテない女性”と分かれるもの。
そして、その差は外見でも、性格の良し悪しでもありません。
モテる女とモテない女を分けるのは、実はとてもシンプルな“たった１つのこと”なのです。
モテない女性は“相手基準”で恋を進めようとする
モテないと悩む女性ほど、相手の気持ちや機嫌を優先しがち。
「嫌われたくない」「合わせたほうがラク」と思い、判断基準が“相手”になってしまいます。
すると、相手は“気を遣わせてしまっている”と感じ、距離を置くようになるのです。
モテる女性は“自分基準”でふるまえる
一方でモテる女性は、自分の気持ち・心地よさ・生活リズムを大切にしています。
無理して相手に予定を合わせず、「今日は休みたい」「こっちの方が好き」と素直に言える。
これが“わがまま”ではなく、“自分を大切にしている姿勢”として伝わり、相手に安心感と魅力を感じさせるのです。
結局すべては“自分基準かどうか”に集約される
相手基準で恋をしていると、感情が揺れやすく、関係も不安定になりがち。
でも自分基準で恋をすると、気持ちが整いやすく、態度も安定し、結果的に“選ばれやすい女性”になれます。
モテる女とモテない女の決定的な違いは外見でもテクニックでもなく、
ただ “自分軸で恋をしているかどうか” だけなのです。
恋がうまくいかないときほど、まずは“自分の軸”を見直すことが近道。
自分基準で恋できるようになると、恋愛はもっとシンプルで穏やかになります。
