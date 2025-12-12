【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分 配信開始

世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards 2025」が、本日12月12日9時30分より開催される。

「The Game Awards」は、その年にリリースされたタイトルの中で優れたタイトルを表彰するイベント。表彰式だけでなく、未公開となる最新のゲーム情報が発表される場としても注目されるイベントとなっている。

本稿では、そんな「The Game Awards 2025」で発表され、本誌に掲載した記事を随時まとめていく。

犬を操作するアクションゲーム「the free shepherd」

カプコン「プラグマタ」発売日が2026年4月24日に決定

戦車で戦場を駆ける「TANKRAT」2026年春発売

「DMC」「バイオ」などのクリエイターによる「STUPID NEVER DIES」発表

「スター・ウォーズ」新作アクションRPG「Star Wars: Fate of the Old Republic」

「バルダーズ・ゲート3」開発元の新作RPG「DIVINITY」発表

PS5/Steam用4人協力シューター「4LOOP」

おばあさんを操作するアドベンチャー「COVEN of the CHICKEN FOOT」

「SOMA」クリエイターの新作ホラー「ONTOS」2026年リリース

「バイオハザード レクイエム」レオンが登場決定

SFアクションアドベンチャー「EXODUS」2027年上旬発売

「コントロール」7年ぶりの続編「CONTROL RESONANT」発表

「D&D」新作RPG「WARLOCK DUNGEONS ＆ DRAGONS」2027年発売

「ストリートファイター」実写映画の最新トレーラーが公開

名越スタジオ新作「GANG OF DRAGON」お披露目

【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】